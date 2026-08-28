Što je s PSG-om? Opet je kiksao u francuskom prvenstvu

U derbi utakmici drugog kola francuske Ligue 1 nogometaši Lillea i PSG-a su odigrali 2-2 premda je domaćin vodio 2-0 do 91. minute. PSG je tako i dalje bez premijernog slavlja u novoj sezoni. Na premijeri je odigrao identičnih 2-2 kod Rennesa. Lille na startu sezone ima pobjedu i remi.

Lille je poveo u 21. minuti golom Haraldssona, a nakon toga su gosti prilično bezuspješno pokušavali doći do izjednačenja. Novi je udarac PSG-a dobio u 84. minuti kada je Bakwa odlično pogodio suprotne rašlje za 2-1.

Tada je uslijedio nevjerojatni povratak Parižana. U 91. minuti je majstorski s vrha šesnaesterca rašlje naciljao Vitinha za najljepši potez susreta i 1-2, dok je u posljednjim sekundama ogleda Marquinhos dobio skok s domaćom obranom i zabio za konačnih 2-2.

Ostale se utakmice ovog kola igraju tijekom subote i nedjelje.