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NE IDE PA NE IDE

Što je s PSG-om? Opet je kiksao u francuskom prvenstvu

Piše HINA,
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Što je s PSG-om? Opet je kiksao u francuskom prvenstvu
Foto: THOMAS PADILLA/REUTERS
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Lille je poveo u 21. minuti golom Haraldssona, a nakon toga su gosti prilično bezuspješno pokušavali doći do izjednačenja. Novi je udarac PSG-a dobio u 84. minuti

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U derbi utakmici drugog kola francuske Ligue 1 nogometaši Lillea i PSG-a su odigrali 2-2 premda je domaćin vodio 2-0 do 91. minute. PSG je tako i dalje bez premijernog slavlja u novoj sezoni. Na premijeri je odigrao identičnih 2-2 kod Rennesa. Lille na startu sezone ima pobjedu i remi.

Lille je poveo u 21. minuti golom Haraldssona, a nakon toga su gosti prilično bezuspješno pokušavali doći do izjednačenja. Novi je udarac PSG-a dobio u 84. minuti kada je Bakwa odlično pogodio suprotne rašlje za 2-1.

Tada je uslijedio nevjerojatni povratak Parižana. U 91. minuti je majstorski s vrha šesnaesterca rašlje naciljao Vitinha za najljepši potez susreta i 1-2, dok je u posljednjim sekundama ogleda Marquinhos dobio skok s domaćom obranom i zabio za konačnih 2-2.

Ostale se utakmice ovog kola igraju tijekom subote i nedjelje.

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