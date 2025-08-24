Obavijesti

TALENTIRANI PORTUGALAC

Što je s Varelom? Briljirao je na pripremama, a sad ne igra ni u juniorima, dok u seniorima sjedi

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Što je s Varelom? Briljirao je na pripremama, a sad ne igra ni u juniorima, dok u seniorima sjedi
U ligama petice priliku su dobili igrači od 15 i 17 godina, a odigrali su jako dobro. S druge strane, krilni napadač koji slovi kao svjetski talent nema minute ni u juniorima Dinama. Treba mu vrijeme na terenu za dokazivanje

Portugalski wunderkind, Dinamov dragulj, čudo od djeteta… Nizale su se pohvale na račun mladog Cardosa Varele (16) na pripremama Dinama gdje je igrao odlično, mnogi su ga vidjeli u osjetnoj minutaži u novoj sezoni, ali Varela u četiri utakmice ima - deset odigranih minuta. Premalo za mladića koji se nalazi na listi najvećih svjetskih talenata, a najviše će napredovati na terenu.

DINAMO IMA PRAVOG BISERA 'Pa mi imamo boljeg igrača od Yamala!' Varela je dinamovce očarao, pljeskao mu i Boban...
'Pa mi imamo boljeg igrača od Yamala!' Varela je dinamovce očarao, pljeskao mu i Boban...

Porto je zbog njega išao i na sud, ni pod koju cijenu ga nisu htjeli pustiti, a iako će tek u listopadu navršiti 17 godina, već ima 22 nastupa za portugalsku U17 reprezentaciju i tri gola, igrao je na Europskom prvenstvu, ali pitanje je kako će se i situacija u kojoj se trenutačno nalazi odraziti na poziv u nacionalnu selekciju. Jer osim što u seniorima ima tek desetak minuta protiv Vukovara 1991, više nema minutaže u natjecateljskim utakmicama, čak ni u juniorima za koje ima pravo nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Asistencija i gol Cardosa Varele

Cardoso Varela, gol i asistencija 00:29
Cardoso Varela, gol i asistencija | Video: 24sata Video

Da, on je sad seniorski igrač, ali nekako je za očekivati da će igrati barem sa svojim vršnjacima kad već nema minute u redovima Marija Kovačevića. No, ni to se ne događa, a to nikako nije dobro za igrača njegovih godina. Primjere imamo u najjačoj svjetskoj ligi Premiershipu gdje je pola sata u dresu Arsenala protiv Leedsa dobio petnaestogodišnji Max Dowman koji se u tom vremenu jako dobro predstavio. 

Također, tu je i Brian Madjo (16) koji je igrao 80 minuta u dresu Metza protiv Lyona, a Robinio Vaz (18) dobio je 17 minuta protiv Paris FC-a i zabio gol u pobjedi Marseillea. Primjeri su to iz liga petice, a i Dinamo je imao takvih primjera još od Danija Olma preko Joška Gvardiola i Martina Baturine. Možda bi te minute pred sam kraj utakmice mnogo više značile Vareli nego nekom iskusnijem pojedincu za kojeg, ruku na srce, Dinamo i neće inkasirati mnogo, dok bi od Varele mogao i trebao. 

SAŽETAK S PRIPREMA Pogledajte 'bicikl' i asistenciju wunderkinda Dinama u debiju
Pogledajte 'bicikl' i asistenciju wunderkinda Dinama u debiju

Sam Kovačević govori da mu je žao što ne mogu svi igrati i da mu se trebaju dokazati na terenu, a Villar je to i napravio nakon što je ušao s klupe. Možda bi to napravio i mladi Portugalac kad bi dobio priliku. Tek sad nakon reprezentativne stanke dolazi ritam srijeda - subota pa bi trebalo biti minuta za sve. U 'modrom' taboru su se stvari trebale 'učvrstiti' na početku sezone s iskusnijima, a vrijeme talenata tek dolazi. Bodovi i moćni Dinamo na terenu su tu, a sigurno je da Vareli trebaju minute da bi ispunio taj toliko opjevani talent. Jedan je to od dodatnih izazova s kojima se Kovačević i stožer moraju uhvatiti u koštac. 

