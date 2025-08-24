Što je s Varelom? Briljirao je na pripremama, a sad ne igra ni u juniorima, dok u seniorima sjedi

Portugalski wunderkind, Dinamov dragulj, čudo od djeteta… Nizale su se pohvale na račun mladog Cardosa Varele (16) na pripremama Dinama gdje je igrao odlično, mnogi su ga vidjeli u osjetnoj minutaži u novoj sezoni, ali Varela u četiri utakmice ima - deset odigranih minuta. Premalo za mladića koji se nalazi na listi najvećih svjetskih talenata, a najviše će napredovati na terenu.

Porto je zbog njega išao i na sud, ni pod koju cijenu ga nisu htjeli pustiti, a iako će tek u listopadu navršiti 17 godina, već ima 22 nastupa za portugalsku U17 reprezentaciju i tri gola, igrao je na Europskom prvenstvu, ali pitanje je kako će se i situacija u kojoj se trenutačno nalazi odraziti na poziv u nacionalnu selekciju. Jer osim što u seniorima ima tek desetak minuta protiv Vukovara 1991, više nema minutaže u natjecateljskim utakmicama, čak ni u juniorima za koje ima pravo nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Asistencija i gol Cardosa Varele

Pokretanje videa... 00:29 Cardoso Varela, gol i asistencija | Video: 24sata Video

Da, on je sad seniorski igrač, ali nekako je za očekivati da će igrati barem sa svojim vršnjacima kad već nema minute u redovima Marija Kovačevića. No, ni to se ne događa, a to nikako nije dobro za igrača njegovih godina. Primjere imamo u najjačoj svjetskoj ligi Premiershipu gdje je pola sata u dresu Arsenala protiv Leedsa dobio petnaestogodišnji Max Dowman koji se u tom vremenu jako dobro predstavio.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Također, tu je i Brian Madjo (16) koji je igrao 80 minuta u dresu Metza protiv Lyona, a Robinio Vaz (18) dobio je 17 minuta protiv Paris FC-a i zabio gol u pobjedi Marseillea. Primjeri su to iz liga petice, a i Dinamo je imao takvih primjera još od Danija Olma preko Joška Gvardiola i Martina Baturine. Možda bi te minute pred sam kraj utakmice mnogo više značile Vareli nego nekom iskusnijem pojedincu za kojeg, ruku na srce, Dinamo i neće inkasirati mnogo, dok bi od Varele mogao i trebao.

Sam Kovačević govori da mu je žao što ne mogu svi igrati i da mu se trebaju dokazati na terenu, a Villar je to i napravio nakon što je ušao s klupe. Možda bi to napravio i mladi Portugalac kad bi dobio priliku. Tek sad nakon reprezentativne stanke dolazi ritam srijeda - subota pa bi trebalo biti minuta za sve. U 'modrom' taboru su se stvari trebale 'učvrstiti' na početku sezone s iskusnijima, a vrijeme talenata tek dolazi. Bodovi i moćni Dinamo na terenu su tu, a sigurno je da Vareli trebaju minute da bi ispunio taj toliko opjevani talent. Jedan je to od dodatnih izazova s kojima se Kovačević i stožer moraju uhvatiti u koštac.