Što mislite o Jarnijevoj izjavi? Smije li to reći i treba li otići s klupe mlade reprezentacije?

Danas je održana konferencija uoči utakmice Dinama i Betisa. Nakon konferencije glavna vijest nije najava utakmice već izjava Brune Petkovića kako je Robert Jarni klaun. Jarni je Bruni, a i svim Dinamovcima stao na žulj kada je prije nekoliko dana za Večernji list izjavio da će navijati za Betis.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - odgovorio je Petković na pitanje što misli o toj izjavi.

Jarni je izbornik U17 reprezentacije i u svojoj selekciji ima velik broj igrača Dinama, dok iz Betisa nema ni jednog. Prodrmao si je Jarni ovom izjavom izborničku stolicu, a mi pitamo vas što mislite o toj izjavi.