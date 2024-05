Što mislite o potezima Dinama, Rijeke, Hajduka i Osijeka?

Predsjednik Dinama Velimir Zajec je na press konferenciji bez dozvoljenih pitanja novinara u ponedjeljak objavio kako će nastaviti suradnju s Sergejem Jakirovićem. On je "modrima" ove sezone u samoj završnici donio prvenstvo i kup pobjedama nad Rijekom. Tako je zagrebački klub sezonu opet kompletirao s tri domaća trofeja kada se u obzir uzme Superkup protiv Hajduka na početku sezone.

- Trener Jakirović ima maksimalnu podršku. Često dolazi gore kod nas, pričamo o nogometu, puno više se u klubu priča o nogometu jer je ovo nogometni klub. Nikada o Jakirovićevom odlasku nije bilo govora. Ja sam uvijek u svakom klubu bio uz trenera, imam puno iskustva u ovim poslovima i znam da se rezultat može napraviti samo ako imaš kontinuitet na stručnoj, tehničkoj i igračkoj razini. Ne volim puno mijenjati trenere osim što sam mijenjao žene, nažalost - rekao je predsjednik Dinama i otklonio nagađanja o Jakirovićevom odlasku.

Rijeka se dugo držala kao glavni konkurent Dinamu za naslov. Klub s Kvarnera bio je u igri za dvostruku krunu i sezona je izgledala idealno sve do gostujuće utakmice protiv Lokomotive. Nakon poraza na Kranjčevićevoj uslijedio je slobodni pad Rijeke na koji su se nadovezali porazi od Dinama, Varaždina i Osijeka.

Dojam je malo ublažila prva utakmica finala Hrvatskog kupa u Maksimiru koja je završila 0-0, no u uzvratu Dinamo je uvjerljivo slavio s 3-1 i tako Rijeku ostavio bez ijednog naslova ove sezone. Zbog igara posljednjih mjesec dana upitan je ostanak Željka Sopića na klupi Rijeke. Predsjednik Mišković odbio je komentirati njegovu budućnost, a špekulira se kako bi Sopića mogao zamijeniti Silvijo Čabraja. Odluka o ostanku Sopića bit će u srijedu.

Hajduk je odmah na početku sezone ispao iz pretkola Konferencijske lige od PAOK-a. Trener Ivan Leko prvenstvo je otvorio s dvije pobjede, ali potom je stigao hladni tuš i poraz na Poljudu od Istre. Promjenjiva forma u rujnu i listopadu rezultirala je smjenom trenera i dolaskom Mislava Karoglana na klupu. Karoglan je imao niz od devet utakmica bez poraza, no onda je uslijedio prvi protiv Rijeke, na koji su se nadovezali oni od Lokomotive, Dinama i Rijeke prvenstvo je bilo izgubljeno. Početkom travnja uručili su mu otkaz.

Jure Ivanković vođenje momčadi preuzeo je na kraju sezone koja je označena neuspješnom poslije ispadanja od Dinama iz Kupa. Klub je potom napustio dugogodišnji predsjednik Lukša Jakobušić, a nakon njega i sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Njih su zamijenili Ivan Bilić i bivši igrač "bijelih" Nikola Kalinić.

Stjepan Tomas ušao je u sezonu kao trener Osijeka. Njegovu napadačku filozofiju brzo je kaznila Adana Demirspor koja je klub s Drave iz pretkola Konferencijske lige izbacila ukupnim rezultatom 7-4. Za Tomasa je također koban bio listopad u kojem je dobio otkaz.

Osječani su se okrenuli starom znancu Zoranu Zekiću koji je ostvario i najveće europske uspjehe kluba u novijoj povijesti. Igra s njim na čelu je bila promjenjiva, no na samom kraju sezone Osijek se konsolidirao i počeo redati pobjede. Kada se činilo da je momčad usvojila Zekićevu filozofiju, kolo prije kraja prvenstva, on je dobio otkaz. Umjesto njega na klupu bi trebao sjesti Federico Coppitelli, mladi talijanski trener kojemu će to biti prvo vođenje seniorske momčadi u karijeri. Klub je potom uzdrmala vijest o propucavanju automobila sportskog direktora Josea Bota dok je on bio u Portugalu. Prema posljednjim informacijama, trebao bi ostati u klubu.