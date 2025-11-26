Što radi Neuer?! Arsenal nanio Bayernu prvi poraz ove sezone

Derbi večeri u Ligi prvaka na Emiratesu u potpunosti je opravdao očekivanja ljubitelja nogometa, ali navijači Bayerna dugo će pamtiti ovu noć zbog nevjerojatnog kiksa svog kapetana. U srazu dviju momčadi koje su dosad dominirale natjecanjem, Arsenal je pokazao više i zasluženo slavio 3-1, preuzevši tako vrh ljestvice s maksimalnih 15 bodova, dok je Bavarcima to prvi poraz sezone.

Domaćini su bolje otvorili susret. Već u 22. minuti "topnici" su došli do vodstva. Bukayo Saka ubacio je iz kornera, a Jurrien Timber bio je najviši u skoku i glavom matirao Manuela Neuera. Još jednom se pokazalo da su prekidi velika slabost Bayerna ove sezone, dok je Arsenal u tom segmentu igre možda i najbolji na svijetu.

Tinejdžer vratio Bayern u igru

Slavlje domaćina nije dugo trajalo. Bavarci su se brzo pribrali i počeli pritiskati. U 32. minuti Joshua Kimmich poslao je fantastičnu loptu preko obrane, Serge Gnabry je probio stranu, a akciju je okrunio 17-godišnji Lennart Karl. Mladi talent sjajno se snašao i zabio za 1-1, što je bio rezultat s kojim se otišlo na odmor. Činilo se tada da nas čeka neizvjesna borba do samog kraja.

U drugom poluvremenu Arsenal je ubacio u brzinu više. Ključni trenutak dogodio se u 69. minuti kada su rezervisti donijeli prevagu. Riccardo Calafiori poslao je oštar centaršut kroz kazneni prostor, a na drugoj stativi spreman je bio Noni Madueke koji je loptu pospremio u mrežu za novo vodstvo domaćina od 2-1.

Foto: Peter Cziborra

Neuerov izlet u prazno

Iako je Bayern pokušavao doći do izjednačenja, utakmica je riješena u 77. minuti, i to na način koji se rijetko viđa na ovoj razini natjecanja. Nakon što je Bayern izgubio posjed, Eberechi Eze poslao je dugu loptu prema naprijed. Manuel Neuer, iskusni golman Bayerna, potpuno je pogrešno procijenio situaciju.

Neuer je istrčao gotovo 40 metara od svog gola u pokušaju da presječe loptu, no Gabriel Martinelli bio je brži. Brazilac je gurnuo loptu pored njega, a Neuer je ostao "plivati" u prazno. Martinelli je imao lagan zadatak i ušetao se s loptom u prazan gol za konačnih 3-1.

Foto: Peter Cziborra

Ova situacija neodoljivo je podsjetila na utakmicu iz 2015. godine, kada je Neuer na istom stadionu krivo procijenio let lopte i omogućio Giroudu da zabije. Deset godina kasnije, povijest se ponovila na još drastičniji način.

Kanea dočekali zvižduci

Posebna priča večeri bio je povratak Harryja Kanea u sjeverni London. Bivši napadač Tottenhama nije imao svoju večer. Engleski reprezentativac bio je dobro čuvan, a svaki njegov dodir s loptom publika je ispratila gromoglasnim zvižducima. U završnici utakmice, dok su navijači Arsenala slavili veliku pobjedu u Ligi prvaka, Kane je bio vidno frustriran razvojem događaja.

Foto: David Klein

Ovom pobjedom Arsenal je potvrdio status jednog od glavnih favorita za osvajanje natjecanja jer je jedini stopostotan, dok će Vincent Kompany i njegov stožer morati ozbiljno poraditi na obrambenim reakcijama svoje momčadi.