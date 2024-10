Što se događa? Real Madrid uklonio Mbappéa s fotografije

Najveća nogometna zvijezda Francuske, Kylian Mbappé (25), našao se u središtu skandala nakon što su švedski mediji objavili da je policija pokrenula istragu protiv njega zbog navodnog silovanja. Prema navodima, silovanje se dogodilo u hotelu u Stockholmu, gdje je francuski napadač s prijateljima proveo dvije noći. Švedski list Aftonbladet objavio je fotografije na kojima se vidi policija ispred hotela u kojem su odsjeli Mbappé i njegova pratnja.

Francuzov tim odmah je najavio da će podnijeti tužbu za klevetu protiv onih koji su nogometaša povezali s ovim strašnim činom.

- Danas je švedski medij Aftonbladet pokrenuo novu klevetničku glasinu koja se širi internetom. Te optužbe su potpuno lažne i neodgovorne, a njihovo širenje je nedopustivo. Kako bi se zaustavilo metodičko uništavanje imidža Kyliana Mbappéa, poduzet ćemo sve potrebne pravne radnje kako bismo utvrdili istinu i procesuirali sve osobe ili medije uključene u ovo moralno uznemiravanje i klevetu - izjavili su ljudi koji upravljaju Mbappéovom karijerom.

O svemu se oglasila i nogometaševa odvjetnica Marie-Alix Canu-Bernard.

-Kylian nikada nije sam. Nikada nije bio u situaciji koja bi za njega predstavljala rizik. Dakle, to u potpunosti isključuje mogućnost da je počinio takve gnjusne radnje. To je sigurno. On je spokojan, ali je ujedno i potpuno zapanjen medijskom hajkom. Ne može shvatiti što mu mogu zamjeriti...

Na pitanje bi li Mbappé surađivao sa švedskim pravosudnim sustavom ako protiv njega podnesu prijavu, Canu-Bernard je naglasila da to nije upitno.

- Ako bi došlo do toga, naravno da bi surađivao. Ali, još jednom ponavljam, on je potpuno smiren i, štoviše, otišao je na trening jer ni za što nije kriv.

Zbog ovog skandala u neugodnoj situaciji našao se i Real Madrid, koji je u utorak predstavio novu liniju odjeće pod nazivom "Artist Pack“ s ciljem promicanja rada svoje zaklade i njezina humanitarnog djelovanja. Iako je Mbappé, kao jedna od najvećih zvijezda, trebao sudjelovati u projektu, uklonili su ga s promotivnog materijala. Očigledno, sve je potvrdio Jude Bellingham (21), koji je objavio fotografiju sa snimanja na kojoj su bili on i Mbappé, no kasnije ju je obrisao sa svog Instagram profila.