Što se događa s Beljom? Igrač od 4 mil. eura bez gola u ligi je 50 dana, sad je ispao iz prvih 11

Kad za nekoga iskrcate četiri milijuna eura, što je u HNL okvirima suluda cifra, očekujete njegov instantni doprinos. Da radi razliku na terenu i bude nositelj momčadi, lider i primjer drugima.

Pokretanje videa... 02:06 Golovi na susretu Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve to Dinamo je mislio da je dobio u Dionu Dreni Belji (23) kad ga je ljetos doveo iz Augsburga za spomenuti iznos, a ako se ostvare bonusi, nadmašit će i pet milijuna eura za Marka Roga i postati najskuplji ulazni transfer u povijesti 'modrih'. No, nakon dva i pol mjeseca sezone, dojam je kako je Beljo postao uteg za ovu momčad.

Umjesto golovima, istaknuo se nonšalantnim ponašanjem, pa i iskazivanjem nezadovoljstva, zbog čega se i ispričao suigračima nakon poraza od Istre. Mislio je da je nedodirljiv u prvom sastavu, no utakmica protiv Varaždina (3-1) pokazala je tko je sada prvi izbor trenera Marija Kovačevića u napadu.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

To je Mounsef Bakrar, Alžirac je sve na Maksimiru oduševio pristupom, zalaganjem i profesionalnošću, sve ono što se očekivalo od Belje. Trenutačno je, uz Arbera Hoxhu, najbolji i najopasniji igrač Dinama, ne samo da je preoteo Belji i Kulenoviću status prve špice, već je i pokazao, dok je u ovakvoj formi, da se neće baš puno naigrati pored njega.

Beljo je dobio 26 minuta protiv Varaždina, ali nije napravio ništa istaknuto i tako je nastavio svoju sušu u HNL-u. Krenuo je silovito i činilo se kako će opravdati milijunski iznos, zabio je četiri gola u četiri kola i stao. U prvenstvu na kontu ima pet golova, no zadnji je zabio prije točno 50 dana, u porazu od Lokomotive 2-1. Pretanko za igrača od četiri milijuna eura od kojeg se očekivalo da nosi ovu momčad.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za početak, Beljo mora shvatiti gdje je došao i koliko je Dinamo velik klub. Njegov govor tijela na utakmicama odaje dojam velikog nezadovoljstva. Mora se zamisliti što on želi i trgnuti jer ozbiljno mu izmiče mjesto iz prvih 11, a ako ga tamo nema, teško će se vratiti u hrvatsku reprezentaciju, što mu je bio i cilj kada je došao na Maksimir.

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njegova kvaliteta je neosporna, jedan je od najkvalitetnijih hrvatskih napadača, ali zasad je daleko od prave forme i mora pronaći način kako da izađe iz krize. Bilo bi šteta da kao promašaj završi ovaj transfer koji je trebao biti jedan od najboljih u povijesti kluba...