Obavijesti

Sport

Komentari 13
Foto: Igor SobanPIXSELL
PROBLEMI ZA BILIĆA PLUS+

ŠTO SE DOGAĐA S DEČKIMA!? Mnogi briljiraju u klubovima, ali se muče među ‘vatrenima’...

Piše Hrvoje Tironi,

Slaven Bilić mora iz svojih igrača izvući klasu kao što to stalno rade njihovi klupski treneri. Igrači poput Stanšića, Gvardiola, Vuškovića, Baturine ili Petra Sučića vrijede više nego što pokazuju u reprezentaciji

Što se događa s "vatrenima"? Kako je moguće da igrači poput Stanišića, Vuškovića i Gvardiola tako loše izgledaju u reprezentaciji? Je li moguće da igrači stvarno "buše" izbornika? S ovakvim se pitanjima susrećemo već dva dana, još od onog bolnog poraza (7-0) Hrvatske od Engleske. I doista, kako je moguće da igrači takve klase prime sedam komada? Mnogo toga navijačima, vjernim pratiteljima hrvatske nogometne reprezentacije, i dalje nije jasno. Razumijemo ih...

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
ANKETA

Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi

Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama
VRUĆA KAYLA

FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama

Kayla Simmons (31) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026