PROBLEMI ZA BILIĆA PLUS+

ŠTO SE DOGAĐA S DEČKIMA!? Mnogi briljiraju u klubovima, ali se muče među ‘vatrenima’...

Piše Hrvoje Tironi,

Slaven Bilić mora iz svojih igrača izvući klasu kao što to stalno rade njihovi klupski treneri. Igrači poput Stanšića, Gvardiola, Vuškovića, Baturine ili Petra Sučića vrijede više nego što pokazuju u reprezentaciji