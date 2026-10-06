ŠTO SE DOGAĐA S DEČKIMA!? Mnogi briljiraju u klubovima, ali se muče među ‘vatrenima’...
Slaven Bilić mora iz svojih igrača izvući klasu kao što to stalno rade njihovi klupski treneri. Igrači poput Stanšića, Gvardiola, Vuškovića, Baturine ili Petra Sučića vrijede više nego što pokazuju u reprezentaciji
Što se događa s "vatrenima"? Kako je moguće da igrači poput Stanišića, Vuškovića i Gvardiola tako loše izgledaju u reprezentaciji? Je li moguće da igrači stvarno "buše" izbornika? S ovakvim se pitanjima susrećemo već dva dana, još od onog bolnog poraza (7-0) Hrvatske od Engleske. I doista, kako je moguće da igrači takve klase prime sedam komada? Mnogo toga navijačima, vjernim pratiteljima hrvatske nogometne reprezentacije, i dalje nije jasno. Razumijemo ih...