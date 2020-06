Što se događa s Dinamom? Lani su bili pravi europski hit, a sad su, oprostite na izrazu, sh*t

Nakon Lokomotive i Slaven Belupa Dinamo je i protiv Gorice odigrao ispod svake razine i samo zahvaljujući Livakoviću nisu izgubili. Momčad je demotivirana, nema igre, a na travnjak izlaze kao da idu na robiju

<p>Dinamo je, baš kao i lani, šest kola prije kraja mogao matematički osigurati naslov prvaka, no slavlje je odgođeno. Pripremili su modri feštu, no igrači su zakazali. Štoviše, odigrali su užasno.</p><p>Igor Jovićević imao je priliku u svom bivšem kvartu, u gradu gdje je i počeo njegov nogometni put proslaviti dječački san, naslov prvaka s Dinamom. U Gorici je živio kao dječak i svaki dan išao na treninge u Maksimir, u Gorici je debitirao kao trener Dinama II, a sad je imao priliku proslaviti naslov. Na njegovu žalost, nije išlo.</p><p>No to je manji problem, jer Dinamo će, u to se možete okladiti, osvojiti naslov u jednom od preostalih šest kola. Veći je problem što igra Dinama nije onakva kakvu smo gledali pod Bjelicom. Druga poluvremena protiv Lokomotive i Slaven Belupa ispod su svake Dinamove razine. Ni u Gorici nije bilo bolje i ovo nije Dinamo koji ulijeva povjerenje.</p><p>Obrana Dinama nije sigurna kao nekad i samo manjak koncentracije igrača Gorice nije ih stajao poraza. Također, Igor Jovićević nije uspio ono što je Bjelica radio lakoćom - pobijediti Goricu. Šest puta vodio je Bjelica susrete protiv Gorice i ubilježio svih šest pobjeda. I ako ćemo gledati Dinamo nakon korone, mogu biti zahvalni Bjelici što je ostavio ovoliku bodovnu zalihu jer ovo nije ni sjena momčadi iz prvog dijela sezone.</p><p>Od 11 lavova, koji su lani igrali europsko proljeće i bili ponos grada, Dinamo sada ima 11 demotiviranih igrača, koji jedva čekaju kraj prvenstva i koji u utakmicu ulaze kao da idu na robiju. Ajde, ne baš svi, jer Dominik Livaković jedini igrao kao u prvom dijelu i da nije bilo njega Dinamo bi u Gorici dobio ‘porciju’. U redu, velika je bodovna zaliha, no pristup nije ni izbliza kao što je bio.</p><p>Uz Dinamove, u Gorici su se pojavili i problemi na mreži. Pomoćnik je uoči početka drugog poluvremena uočio rupu na mreži gola. Pukao je konopčić pa je bilo mjesta i za dvije lopte. No, organizatori su se brzo snašli i trakom spojili dva konopca.</p><p>Novi problemi pojavili su se desetak minuta prije kraja kad su navijači Dinama ubacili nekoliko baklji na travnjak i utakmica je prekinuta. U tom trenutku, dok se teren čistio od baklji, stigao je podatak da je Gorica imala 10, Dinamo sedam udaraca prema golu. Nastavi li ovako, Jovićević bi mogao vrlo brzo postati bivši, a na njegovo mjesto sjesti Goce Sedloski ili</p><p>Željko Kopić. Momčad je uspavana, demotivirana, igre nema... Jednostavno nije shvatljivo da u posljednje tri utakmice momčad igra katastrofalno. Netko mora odgovoriti što se događa s momčadi koja je lani bila europski hit, a sad je, oprostite na izrazu, potpuni sh*t.</p>