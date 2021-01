Držali smo se protiv Danaca u igri prvih 30 minuta, a onda je uslijedio totalni raspad sistema. Serija 6-0 na početku drugog poluvremena gurnula je Hrvatsku u provaliju. Epilog? Najteži poraz u povijesti svjetskih prvenstava (38-26) i najgori plasman na mundijalima ikad. A sanjali smo četvrtfinale...

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije nakon debakla u Kairu

Danci su bili bez jakih aduta Mikkela Hansena i Lassea Svana, mučila ih je crijevna viroza, i bili su potpuno rasterećeni. Naravno da svjetski prvaci ni u ludilu nisu očekivali takav rasplet protiv momčadi koja je aktualni doprvak Europe.

- Ne mogu shvatiti što se dogodilo u drugom poluvremenu, to je misterij. Neke stvari s Hrvatima nisu jasne. Njihova momčad bila je u totalnom neredu, a mi koncentrirani - rekao je Mads Mensah Larsen, koji nam je zabio tri gola.

- Pogledao sam na semafor i vidio da vodimo 10 razlike. Onda sam shvatio da ih možemo totalno pregaziti. Naravno da me to iznenadilo, ne očekujete to od rukometne nacije kakva je Hrvatska. Ali bili su umorni i depresivni u drugom dijelu - kazao je Kevin Møller.

Izbornik Nikolaj Jacobsen trenutačno muku muči hoće li mu Hansen i golman Niklas Landin, koji je ozlijedio koljeno, biti spremni za četvrtfinale protiv Egipta u srijedu od 17.30.

- Igrači su me impresionirali. Nekoliko sati prije utakmice obilazio sam hotelske sobe da vidim tko može igrati. I takvi smo stigli do pobjede. Bojao sam se protivnika, mislio sam da će Hrvati izaći s vatrom u očima i poginuti na terenu - kazao je Jacobsen.

I poginuli smo, ali gotovo bez ispaljenog metka. Danci su nas dotukli, a hrvatskom rukometu slijedi kompletan reset.