Bila je dovoljna jedna fotografija i dvije riječi da se navijači Hajduka zapale onako kao što su se zapalili objavom #Livaja ostaje. Krivac je Hajdukov kapetan Lovre Kalinić koji je zajedničku fotografiju sa svojim prezimenjakom Nikolom objavio na društvenim mrežama i napisao: Da, daaa...

Fotografija je odmah postala hit, počela je kružiti među navijačima Hajduka i medijima i vrlo brzo se moglo shvatiti da Nikolu Kalinića samo potpis dijeli od povratka na Poljud.

No, je li baš tako? U ovom trenutku Nikola Kalinić je na 50 posto do povratka. Što to znači? Znači da je Nikola spreman vratiti se i da ga 'bili' žele i sada je na potezu Hajduk koji mora dogovoriti sve detalje s Veronom. Kalinić ima još 6 mjeseci ugovora s talijanskim klubom, no što zbog ozljeda, što zbog odluke trenera Igora Tudora i dobrih rezultata koje momčad postiže, Kalinić je pao u drugi plan. Minute skuplja na kapaljku i nije zadovoljan sa svojim statusom, radije bi se borio s Hajdukom za trofeje. Ni Veroni ne odgovara imati skupo plaćenog igrača u svlačionici koji će na ljeto ionako napustiti klub i u tom prostoru treba tražiti mogućnost da se Kalinić u zimskom prijelaznom roku vrati kući.

Kalinić će božićne blagdane provesti u krugu obitelji u Splitu, Solinu i Trpnju na Pelješcu, 28. prosinca mora se javiti na trening Verone, a sve što se bude nakon toga događalo, zavisit će o dogovoru Hajduka i talijanskog kluba. Ono što je također jako važno jest da je Kalinić zaliječio ozljedu lista i da može početi normalno trenirati te da mu neće puno trebati da uđe u formu.

Hajdukova prozivka je već 3. siječnja, nakon tjedan rada rada Hajduk bi trebao preseliti u Portugal, a prva utakmica je također vrlo brzo, krajem siječnja protiv Šibenika. Za vjerovati je da će želja Hajduka i Nikole Kalinića biti uslišena i da Verona neće raditi probleme da se veliko pojačanje Hajduka vrati kući. A s njim u momčadi Hajduk bi dodatno podigao ljestvicu očekivanja pred nastavak sezone.