'Što si Filip Hrgović umišlja? Hoda napućenih usana kao da je neka žena s Instagrama...'

Nakon što ga je Daniel Dubois nokautirao Filipa Hrgovića (33, 18-1) i nanio mu prvi poraz u profesionalnoj karijeri, mnogi su pomislili da je to kraj našeg boksača što se snova o svjetskom pojasu, ali Filip je pokazao da je puno toga naučio iz tog poraza i da je u boljoj formi nego ikad.

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Dokazao je prije četiri mjeseca kada je pobijedio favoriziranog Joea Joycea, došao do 18. pobjede i isprao gorčinu poraza. Spremniji je nego ikada, mentalno i fizički, nastavlja graditi svoj put, a ako se želi približiti onome što sanja, a to je borba za naslov, morat će u subotu u Rijadu pobijediti britanskog boksača Davida Adeleyea (28). Omjer u profesionalnoj karijeru mu je 14-1, izgubio je od Fabija Wardleyja prije dvije godine i za razliku od Hrgovića, koji više nema pravo na posrtaj i može puno više toga izgubiti, ovaj meč je prilika Britancu da pobjedom protiv etabliranog imena u svijetu boksa nastavi svoj uspon među elitom.

Foto: Ed Sykes

Adeleye ulazi u meč kao veliki autsajder, boksački stručnjaci ne daju mu velike šanse, a i sam Hrgović uvjeren je da bi to trebao biti lagan zalogaj za njega. Britanac je, pak, prvo govorio biranim riječima o našem boksaču.

- Težak, snažan protivnik. Ima bogato amatersko iskustvo, ali i u profesionalnom boksu je iskusan. Dugo je u igri i dobar je borac, ali on ima dvije ruke i dvije noge, baš kao i ja - rekao je Adeleye.

A onda je temperamentno reagirao na konstantaciju reportera da Hrgović ne bi prihvatio meč da ga ne vidi kao dostojnog protivnika.

- Točno tako. On misli da je nešto što nije. Hoda okolo napućenih usana poput žene na Instagramu. Umišlja si da je nešto što zapravo nije - rekao je pomalo ljutiti Britanac.