Obavijesti

Sport

Komentari 2
ISKRE UOČI BORBE

'Što si Filip Hrgović umišlja? Hoda napućenih usana kao da je neka žena s Instagrama...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
'Što si Filip Hrgović umišlja? Hoda napućenih usana kao da je neka žena s Instagrama...'
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Britanski boksač David Adeleye bit će protivnik našeg Filipa Hrgovića u subotu na priredbi u Rijadu, a uoči meča je opleo po našem boksaču

Nakon što ga je Daniel Dubois nokautirao Filipa Hrgovića (33, 18-1) i nanio mu prvi poraz u profesionalnoj karijeri, mnogi su pomislili da je to kraj našeg boksača što se snova o svjetskom pojasu, ali Filip je pokazao da je puno toga naučio iz tog poraza i da je u boljoj formi nego ikad.

Pokretanje videa...

Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' 00:56
Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Dokazao je prije četiri mjeseca kada je pobijedio favoriziranog Joea Joycea, došao do 18. pobjede i isprao gorčinu poraza. Spremniji je nego ikada, mentalno i fizički, nastavlja graditi svoj put, a ako se želi približiti onome što sanja, a to je borba za naslov, morat će u subotu u Rijadu pobijediti britanskog boksača Davida Adeleyea (28). Omjer u profesionalnoj karijeru mu je 14-1, izgubio je od Fabija Wardleyja prije dvije godine i za razliku od Hrgovića, koji više nema pravo na posrtaj i može puno više toga izgubiti, ovaj meč je prilika Britancu da pobjedom protiv etabliranog imena u svijetu boksa nastavi svoj uspon među elitom.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes

Adeleye ulazi u meč kao veliki autsajder, boksački stručnjaci ne daju mu velike šanse, a i sam Hrgović uvjeren je da bi to trebao biti lagan zalogaj za njega. Britanac je, pak, prvo govorio biranim riječima o našem boksaču.

- Težak, snažan protivnik. Ima bogato amatersko iskustvo, ali i u profesionalnom boksu je iskusan. Dugo je u igri i dobar je borac, ali on ima dvije ruke i dvije noge, baš kao i ja - rekao je Adeleye.

A onda je temperamentno reagirao na konstantaciju reportera da Hrgović ne bi prihvatio meč da ga ne vidi kao dostojnog protivnika.

- Točno tako. On misli da je nešto što nije. Hoda okolo napućenih usana poput žene na Instagramu. Umišlja si da je nešto što zapravo nije - rekao je pomalo ljutiti Britanac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025