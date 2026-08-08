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SKANDAL ZA SKANDALOM

Što uradi, Gianni? Nižu se afere, ali on odbija otići iz Fife. Ovo su Infantinovi najveći grijesi...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
Što uradi, Gianni? Nižu se afere, ali on odbija otići iz Fife. Ovo su Infantinovi najveći grijesi...
Foto: Luisa Gonzalez
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Infantino je krenuo od spasitelja do skandaloznog šefa Fife od kojeg mnogi traže ostavku. Istrage, druženje s autokratima, Trumpove veze i pokušaj da proda dio Mundijala samo su neki od mnogih skandala

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Kada je Gianni Infantino 2016. godine preuzeo vodstvo Fife, dočekan je kao čovjek s misijom. Švicarsko-talijanski pravnik stigao je na čelo svjetske nogometne organizacije s obećanjem da će iskorijeniti korupciju koja je obilježila eru Seppa Blattera i vratiti povjerenje u nogomet. Deset godina kasnije, umjesto transparentnosti, njegov je mandat postao sinonim za etičke istrage, neugodnu bliskost s autokratskim vođama i, naposljetku, kontroverzni plan o privatizaciji Svjetskog prvenstva koji je nogometni svijet doveo na rub raskola.

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FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
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Foto: Daniel Becerril

Početak mandata u sjeni sumnji

Euforija nakon izbora nije dugo trajala. Već u prvim mjesecima mandata, Infantino se našao pod istragom Fifinog vlastitog etičkog povjerenstva zbog korištenja privatnih zrakoplova koje su organizirale zemlje domaćini Svjetskog prvenstva. Iako je oslobođen optužbi, bio je to tek početak niza afera. Ubrzo se njegovo ime pojavilo i u "Panamskim dokumentima" vezano uz ugovore o TV pravima koje je potpisivao dok je bio u Uefi. Infantino je izjavio da je "zgrožen" i da neće dopustiti da se dovodi u pitanje njegov integritet.

FILE PHOTO: Super Cup - Real Madrid v Atletico Madrid
Foto: Maxim Shemetov

Najozbiljnije optužbe ticale su se tajnih sastanaka s tadašnjim švicarskim državnim odvjetnikom Michaelom Lauberom, čiji je ured vodio istrage o korupciji u Fifi. Ni Infantino ni Lauber nisu se mogli sjetiti detalja sastanaka, a službeni zapisnici nisu postojali, što je potaknulo pokretanje kaznene istrage protiv Infantina u Švicarskoj 2020. godine. Fifino etičko povjerenstvo na kraju ga je oslobodilo odgovornosti, no sjena sumnje je ostala, pogotovo nakon što su 2017. s ključnih pozicija u reformskim tijelima smijenjeni neovisni istražitelji poput Cornela Borbélyja i Hans-Joachima Eckerta. Bivši šef Fifinog odbora za upravljanje, Miguel Maduro, njihovu je smjenu opisao kao dokaz da Fifa ima "sistemski problem" i da se ne može reformirati iznutra.

Prijateljstvo s autokratima i sporni domaćini

Infantinov stil vladanja rano je pokazao sklonost bliskim odnosima s moćnim političkim liderima, često nauštrb kritika o ljudskim pravima. Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. proglasio je "najboljim ikad", unatoč tome što je zemlja bila pod sankcijama zbog aneksije Krima. Od Vladimira Putina je 2019. primio Medalju prijateljstva, a zapadnim medijima poručivao da ne "boje tamnim bojama sve što dolazi s Istoka".

FranceVs Croatia in Moscow, Russia - 15 Jul 2018
Foto: SOPA Images/SIPA USA

Kulminacija takvog pristupa dogodila se uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022. Suočen s kritikama zbog tretmana radnika migranata i LGBTQ+ zajednice, Infantino je napao zapadne zemlje za "licemjerje".

​- Za ono što smo mi Europljani radili po svijetu posljednjih tri tisuće godina, trebali bismo se ispričavati sljedećih tri tisuće godina prije nego što počnemo dijeliti moralne lekcije drugima - rekao je.

Na istoj, sada već zloglasnoj konferenciji za medije, održao je bizaran govor koji je šokirao javnost.

- Danas se osjećam kao Katarac. Danas se osjećam kao Arapin. Danas se osjećam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao gej. Danas se osjećam kao osoba s invaliditetom. Danas se osjećam kao radnik migrant.

Qatar 2022 - Coppa del Mondo Fifa - Argentina vs Francia - Finale
Foto: LaPresse/SIPA USA

Izjava je protumačena kao trivijaliziranje patnje obespravljenih skupina. Obrazac se nastavio dodjelom domaćinstva za Svjetsko prvenstvo 2034. Saudijskoj Arabiji, u procesu koji je bio strukturiran tako da eliminira svu konkurenciju, a Infantino je pobjedniku čestitao više od godinu dana prije službene odluke.

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Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Američka veza i političko uplitanje

Posebno poglavlje u Infantinovoj eri predstavlja njegovo "veliko prijateljstvo" s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U prosincu 2025. Infantino je jednostranom odlukom dodijelio Trumpu inauguralnu Fifinu nagradu za mir. Ta je veza dosegla vrhunac tijekom Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kada je crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu poništen nakon telefonskog poziva iz Bijele kuće.

FILE PHOTO: FIFA President Gianni Infantino with U.S. President Donald Trump
Foto: Dylan Martinez

Skandal je odjeknuo svijetom, a Fifi je dodijeljen posprdni akronim "Fix It For America" (Namjesti za Ameriku).

​- Sram vas bilo! Kad novac odlučuje, Svjetsko prvenstvo gubi svaki kredibilitet - poručila je belgijska Socijalistička partija.

Incident je bio samo jedan u nizu kontroverzi koje su pratile turnir: od Infantinove poruke navijačima da se "opuste" ("chill") nakon što je somalijskom sucu Omaru Artanu uskraćen ulazak u SAD, do basnoslovnih cijena ulaznica i selidbe Fifinog ureda u Trump Tower u New Yorku - istu zgradu u kojoj je nekoć živio zviždač Chuck Blazer, čije je svjedočenje i pokrenulo lavinu koja je srušila Blattera.

U.S. President Trump attends the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium
Foto: Evan Vucci

"Prodaja" duše nogometa i pobuna Europe

Najveći udar na Infantinov kredibilitet stigao je sredinom 2026. s planom osnivanja nove komercijalne tvrtke "FIFA Forward Enterprise" (FFE) i prodaje dvadeset posto udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, uključujući i fond Thrive Capital, koji vodi Joshua Kushner, brat Trumpovog zeta.

Prijedlog je izazvao pobunu. Uefa je, zajedno sa svojih 55 nacionalnih saveza, zaprijetila potpunim bojkotom svih Fifinih natjecanja.

- Svjetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicijski proizvod. Ono je jedno od najvećih sportskih nasljeđa. Gradile su ga generacije igrača i navijača. Nijedan njegov dio ne smije biti predan privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju, stajalo je u oštrom priopćenju Uefe.

Illustration shows silhouette of Gianni Infantino, FIFA President, UEFA logo and word "Boycott\
Foto: Dado Ruvic

Infantino je pokušao pridobiti podršku saveza nudeći im po 40 milijuna dolara, što je Uefa nazvala "činom prisile nedostojnim jedne takve institucije". Pod golemim pritiskom, od plana je na kraju morao odustati, a njegov viši savjetnik Carlos Cordeiro podnio je ostavku u znak prosvjeda, nazvavši prijedlog "lošim poslom za nogomet".

*uz korištenje AI-ja

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