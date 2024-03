Što znači Zajecova pobjeda? Već iduće nedjelje može postati predsjednik, no još nema većinu

Povijesni dan za Dinamo! Ovo su čekale generacije navijača! Prvi put u Dinamovoj povijesti netko je navijače pitao za mišljenje. Ovo je početak demokracije i kraj jednoumlja u klubu!

Takve su izraze u slavljeničkom raspoloženju sipali Dinamovi navijači nakon pobjede Velimira Zajeca i liste "Dinamovo proljeće" na prvim izborima za skupštinu kluba. Zajec je dobio 88,9 posto od 7111 glasova članova kluba i uvjerljivo pobijedio Otta Barića i njegovu listu.

Pokretanje videa... 04:20 velimir zajec izjava | Video: 24sata/Video

- Prije 24 godine rekao sam 'Imamo Dinamo!', sad kažem 'Imamo Dinamovo proljeće!' Možemo pobijediti i Mirka Barišića - rekao je Zajec nakon uvjerljivog trijumfa.

No što to sada znači? Što to mijenja u vođenju kluba? Jesu li Zajec i navijači sada preuzeli klub? Što je s Mirkom Barišićem? Evo pojašnjenja što zapravo znače prvi izbori u klupskoj povijesti.

Što je Velimir Zajec dobio pobjedom na izborima?

Zajec i Barić borili su se za ulazak u Dinamovu skupštinu. Čije je članove dosad birao izvršni odbor kluba, a sad je prvi put u skupštinu mogao ući bilo koji član kluba, kojeg izaberu ostali članovi kluba.

U skupštinu je ušlo 25 ljudi sa Zajecove liste.

Jesu li Zajec i navijači sad preuzeli klub?

Ne. Zajec ima manjinu u skupštini kluba, 25 ljudi, prema 35 članova koje je izabrao aktualni predsjednik Mirko Barišić. A za najvažnije odluke kluba potrebno je imati većinu glasova u skupštini.

No, Zajecovi su ljudi uvjereni da među Barišićevih 35 imaju nekoliko kandidata koji su spremni prikloniti se njima.

Može li Zajec postati predsjednik Dinama?

Može, i to već iduće nedjelje. Skupština kluba sastat će se 10. ožujka u 12 sati i bit će izborna. Naime, Mirku Barišiću predsjednički mandat ističe 11. ožujka i dotad kluba mora izabrati novog predsjednika. Jedini su kandidati Barišić i Zajec.

Tko će birati predsjednika?

Predsjednika kluba bira skupština. I skupštinarima ističe mandat pa je klub već izabrao nove. To je tih 35 ljudi s Barišićeve i 25 sa Zajecove liste. To su:

Babić Goran Badanjak Domagoj Barić Krešimir Balen Hrvoje-Josip Barišić Mirko Bergman Većeslav Bogdan Tihava Bračun Nenad Cvitković Ivica Drakulić Bogdan Dubić Mario Đuranac Fran Filipović Tomislav Globan Tomislav Gogolja Janko Hanžel Nikola Hosi Damir Hržić Zrinko Jakovljević Dino Janković Saša Kačić Zdravko Kalabek Igor Knezović Krešo Komorski Branko Kovačević Goran Kovačević Stjepan Krasić Držislav Kuzman Siniša Kuzman Zlatko Lamza Neven Lazar Stanko Manenica Zvonimir Maržić Lovro Mikšić Renato Mlinarić Krešimir Najmenik Damir Nauković Ivan Nikolić Boris Novak Milivoj Novosel Domagoj Omazić Mislav Ante Oroši Denis Par Miroslav Penezić Robert Petrović Stijepan Pojatina Marijan Premuš Zlatko Radačić Renato Skender Dubravko Sraga Slavko Šarić Petar Šojat Hrvoje Šušnjara Frano Todorić Ante Todorić Ivan Tomurad Marijan Truskaller Karl-Heinz Vukadin Tihomir Vukić Miroslav Zajec Velimir

Ako glasovanje završi 30:30, izborna se skupština u nekom roku mora ponoviti. Barišić ne može ostati predsjednik jer mu ističe mandat.

Što ako Zajec izgubi na izborima za predsjednika?

On i njegovih 24 ljudi ostaju u skupštini i tvrde da će biti aktivna opozicija. Odnosno, kako je pojasnio Ivan Nauković:

- Bit ćemo jedinstveni i diktirati ritam i postavljati pitanja, davati ideje, tjerati sve ljude na bolji rad i angažman za naš Dinamo.