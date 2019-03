Što znamo o slučaju silovanja: Nisu smjeli spomenuti Conora

Buran je utorak iza Conora McGregora (30). Ujutro je objavio kako odlazi u mirovinu, a nekoliko sati kasnije New York Times je pustio priču kako je Irac pod istragom u Irskoj zbog seksualnog zlostavljanja.

Irski mediji već od prosinca izvještavaju o "sportašu" kojeg je nepoznata žena prijavila zbog silovanje, ali McGregora nitko nije imenovao jer je irski zakon izričito strog po tom pitanju. Kod njih je zabranjeno imenovanje ljudi optuženih za seksualno zlostavljanje sve do trenutka donošenja osuđujuće presude.

Tako se mjesecima pisalo o slučaju u koji je uključen "neimenovani sportaš", a nitko nije smio napisati da je pod sumnjom Conor McGregor, te da je upravo on bio na ispitivanju u policiji.

Irci mjesecima pisali o "sportašu silovatelju", nisu smjeli imenovati McGregora

The Irish Times je prvi pisao o navodnom silovanju koje se dogodilo u noći 9. prosinca 2018. godine u hotelu Beacon u Dublinu. Tamo je McGregor često znao iznajmljivati penthouse. New York Times piše kako je osoba koja radi u hotelu potvrdila da je McGregor bio tamo noć prije incidenta. Policija je provjerila penthouse te je uzela snimke s nadzornih kamera.

McGregor je 17. siječnja uhićen i ispitan, ali je pušten bez podizanja optužnice. I dalje je pod istragom, ali nije optužen za kazneno djelo. Dok je bio u pritvoru, sportaš je pristao dati DNA uzorak.

Foto: Jeenah Moon

- Žrtva je previše uplašena za podizanje tužbe, ali moglo bi se to ubrzo promijeniti. No, ovo ne znači da je istraga završena, nadzorne kamere će odigrati ključnu ulogu. Nema sumnje da je djevojka pretrpjela užasno mučenje - pregled i svi dokazi potvrđuju da je silovana i udarana u penthausu - prenosio je vezano uz slučaj izjave anonimnog izvora The Independent 13. prosinca.

- Policija je razgovarala sa žrtvom koja je nakon toga dala uzorak. Od početka je surađivala s policijom, ali nije odmah dala službeni iskaz. Nedavno je i to napravila, a policiji je rekla da ju je muškarac fizički napao. Nakon što je postao svjestan optužbi, sportaš je poručio da će dati iskaz u policiju. Kada je stigao u postaju Dundrum Garda, uhićen je i ispitan, pisao je The Irish Times 18. siječnja.

RTE platio kaznu, New York Times prekinuo šutnju

Prvi se put McGregorovo ime u vezi sa zločinom pojavilo u medijskom prostoru u siječnju, a slučajno ga je objavio RTE koji je zbog incidenta i kažnjen. Nakon toga se McGregor nije spominjao sve do utorka kada je šutnju prekinuo New York Times.

- Ova priča kruži već neko vrijeme i nejasno je zašto je sada objavljena. Pretpostavka da Conorovo objavljivanje odlaska u mirovinu ima veze s ovom glasinom je potpuno pogrešna. Ako se Conor u budućnosti bude borio to će morati biti u okruženju u kojem se cijeni vrijednost boraca, njihova vještina, naporan rad i posvećenost sportu - o slučaju se odmah oglasila Conorova glasnogovornica Karen Kessler.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL

Conor McGregor u ovom trenutku još uvijek nije optužen za zločin, a irski mediji i dalje ne izvještavaju o sportašu silovatelju s imenom i prezimenom. Slavni borac je najavio da odlazi u mirovinu, a mnogi su njegovu odluku odmah povezali s optužbama za silovanje i zlostavljanje koje mu se nameću. Podsjetimo, nepoznata žena u dvadesetim godinama optužila ga je za silovanje. Policiji je kazala kako je nakon druženja završila s njim u hotelu gdje su konzumirali kokain i alkohol.