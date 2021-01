Bivši izbornik Hrvatske Aco Petrović gostovao je u Podcast Inkubatoru. Pričao je o svojoj sadašnjoj momčadi, reprezentaciji Brazila, ali se prisjetio i lijepih i ružnih trenutaka na klupi Hrvatske.

Među lijepima je zasigurno kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre koji se igrao u Torinu. Hrvatska je tamo došla igrati s reprezentacijama poput Italije i Grčke, bila je daleko od favorita, no prošla je dalje.

- Nikad neću zaboraviti vožnju busom iz Torina. Nešto traje deset sati. Kad vi vidite igrače toliko zadovoljne, tu pozitivu... Bio si svjestan da se događa nešto veliko. Jedan detalj, ta utakmica se igrala 10. srpnja 2016. u Torinu, par minuta prije izlaska na zagrijavanje tu je ona velika tabla i uzmem flomaster. Napišem, 20. srpnja je okupljanje u Sv. Martinu. Mene igrači gledaju, nikome nije jasno što pišem. Oni tog trenutka shvaćaju da imaju deset dana pauze do sljedećeg okupljanja ako pobjede. Koja je to erupcija urlika bila... Kad vidiš tu homogenost, znaš da si na pravom putu. Dolazimo na Olimpijske igre, tu je stvorena nevjerojatna homogenost. Bilan je tamo igrao sjajno, a svi su ga pljuvali. Planinić nakon toga što uđe, uzme pet skokova u napadu, bili su sjajno izbalansirani - pričao je Aco Petrović o tom ljetu, ponajboljem za hrvatsku košarku u dugo vremena.

Pa se dotakao 2017. godine i Eurobasketa na kojem smo šokantno ispali od Rusije brutalnim porazom od 23 razlike.

- Onda problemi. I Luka Babić, i Hezonja, i Bilan... Babić, njega mi je žao, ušao je u seriju ozljeda. Hezonja, problemi. Bilan me nazove dva dana prije priprema i kaže mi: treneru, ja ne bih... Pitam ga u čemu je problem, pa dao sam mu petorku. Čovjek jednostavno odustane. Poremeti se tu sve... Morate tu miješati karte. Šarić kad završi karijeru nek napiše knjigu, u jednom trenutku tog prvenstva smo ga izgubili. Ne u smislu terena, nego je prestao komunicirati. Ja ga grlim, ljubim, reci mi u čemu je problem. Jel' cura, jel' menadžer. Nikad mi nije rekao. Po završetku prvenstva sam se ispričao ako sam nešto pogriješio, nisam dobio odgovor ni na tu poruku. Ono što smo napravili 2016., izgubili smo godinu kasnije, jer nismo imali tu kemiju - rekao je Petrović.

- Ako nemate to pozitivno ludilo, nemate sve preduvjete za velik rezultat. Taj sastanak nakon toga je bio farsa. Na sastanku su bili Joke, Stojko, Rađa i Nikola Rukavina, član Upravnog odbora. Nas pet kao nešto razgovaramo... Meni Dino kao pokušava nešto objasniti, a Skelin me 48 sati prije toga zove iz Splita da mu je Dino ponudio klupu i da me obavještava da će to prihvatiti. Mi smo imali sjajan odnos trenera i pomoćnika. On me zove kaže mi da će prihvatiti ponudu, ja mu kažem pa naravno, ali govorim da je taj sastanak u srijedu bio čista farsa jer sam ja ovo doznao u ponedjeljak. Bilo bi mi logičnije da me Stojko nazvao i rekao mi prijatelji smo bili i ostat ćemo, a ne izvoditi ovakve igrokaze, pogotovo jer je polemiku vodio Rađa, a ne Stojko, predsjednik Saveza - rekao je Petrović, a potom se dotakao polemike oko pozicije razigravača.

- Očigledno su Stojko i Dino raspodijelili to da se Rađa bavi strukom, a on politikom Saveza. Ja nisam nikad u životu imao problema s odriješenim rukama. Možeš mi otvoriti neke dileme pa da počnem drugačije razmišljati, ali nije bilo nikakvih uputa tko bi trebao igrati, osim u jednom trenutku. Ukić je imao problema jer je procijepao kvadriceps. Stalno je bio u žurbi s vremenom. Toliko je htio biti u reprezentaciji i on je meni rekao da je spreman, iako je bio recimo 50 posto. Jedan od rijetkih plejeva koje imam, praktički ga nemam. On je na svaki korak na utakmici morao paziti da se ne ozlijedi i u nekakvom trenutku neke utakmice protiv Crne Gore ili nekoga došlo je do konflikta između Ukića i Stojka. Završila je utakmica i meni dolaze Joke, Stojko i Dino. Kažu mi da stoje za mene ako pošaljem kući Roka Ukića. Ja kažem da mi to ne pada na pamet. Ako već ginemo i propadamo, bar ćemo se doma vratiti kompletni. Sad je Roko Ukić taj koji pokušava predvoditi ove momke kroz kvalifikacije i dati ruku i Savezu i Mršiću i mlađima, eto to je sudbina. Mogu oni sad mene demantirati, međutim ja nemam problema s tim, znam što su tražili. Objektivno, problem Roka te godine je bio što meni nije signalizirao za ozljedu, možda ga ne bih toliko stavljao u igru - rekao je Petrović pa se dotakao rada Saveza:

- Ipak, i u tim trenutcima sam stao iza kapetana reprezentacije i nisam htio pristati na njihov zahtjev. Jedino što mogu zamjeriti je to što sam već ispričao, ono s tim sastankom. Nazovi me i zahvali se... Osobno mislim da se struktura u Savezu neće mijenjati. Imaju stabilnu bazu unutar hrvatske košarkaše, meni se osobno ne sviđa to što oni rade sve kako bi destabilizirali ABA ligu, a samim time i interese klubova koji nastupaju unutar nje. I ostali savezi su na strani Fibe, no oni ne traže od klubova da igraju i prvenstvo kod kuće, i Europu i ABA ligu. No naši kažu ABA - ništa. Oni žele ispromovirati hrvatsku košarku, ali mislim da to ne treba ići nauštrb najboljih klubova - rekao je Petrović za Podcast Inkubator.