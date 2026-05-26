Stojković o mogućem pozivu na SP, omiljenom klubu i pričama da je divlji: 'Teško je prihvatiti'

Luka Stojković (22) najbolji je mladi igrač HNL-a, čovjek koji je proteklu sezonu jedno vrijeme bio i na marginama u Dinamu, pa i na izlaznim vratima jer su mnogi očekivali da će otići put Ujedinjenih Arapskih Emirata u siječnju, a onda je eksplodirao u drugom dijelu sezone i dvaput u nizu našao se na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo. Još nije gotov s obvezama, barem ne do ponedjeljka, dokad bi mogao upasti u avion netko bude imao problem s ozljedom na pripremama. Možda ga i izbornik pozove.

POGLEDAJTE GALERIJU: Gala večer HNL-a

- Vidjet ćemo. Što bude, bit će. Kako Bog da. Nisam nesretan zbog ovoga, stvarno sam ponosan što sam na tom pretpozivu - rekao je talentirani nogometaš Dinama nakon gala večeri HNL-a u Zagrebu.

Dalić je otvoreno priznao da je kod njega imao najveću dilemu oko toga treba li upasti na popis ili ne.

- Puno mi to znači. Što je s odmorom? Još nisam odlučio kamo ću, moram dogovoriti s djevojkom. Još je dilema - lakonski će Stojković.

Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dinamo je osvojio duplu krunu, a on je zabio 13 golova i dodao 12 asistencija u svim natjecanjima. Iako je u prvom dijelu sezone bio na ledu, pa i dobio čak tri crvena kartona.

- Jako sam sretan, bilo je puno turbulencija, puno uspona i padova. Sretan sam što je ovako završilo. To je dio nogometa, moraš biti spreman za takvo nešto. Bio sam od početka spreman i da igram i da ne igram, dobro me trener prihvatio.

Na pitanje što je presudilo da odbije milijunsku ponudu s Bliskog istoka i ostane u Maksimiru, kazao je:

- Skupio sam se sam sa sobom i svojom obitelji. Ostao sam dužan sebi i Dinamu da još nešto pokažem ovdje.

Sad će imati priliku pokazati to i u Ligi prvaka ako Dinamo prođe kroz pakao kvalifikacija od drugog pretkola.

- Pripremit ćemo se, naravno, i u što boljem svjetlu se prikazati tamo.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Puno se pričalo o njegovu statusu u klubu još od istupa bivšeg suigrača Brune Petkovića koji je tvrdio kako je mu je predsjednik Zvonimir Boban rekao da je on divlji i neškolovan igrač. U klubu su radili s njim da bude osmica, a priče o divljini ipak su se, čini se, odnosile na taktiku, a ne na karakter.

- Naravno. Teško je nekad prihvatiti, ali evo... To je sve, nemam što više reći - zaustio je Stojković, koji je pazio što govori kako ne bi dodatno raspirio vatru.

- Igrat ću tamo gdje me trener stavi, prilagodit ću se situaciji. Ove sezone igrao sam osmicu, to mi paše. Morate se brzo prilagoditi - dodao je.

Mnogim je klubovima zapeo za oko, a o pitanju kakve su mogućnosti da napusti klub ovoga ljeta, opet će kratko:

- Ne znam ništa, prvo se idem dobro odmoriti pa ćemo onda vidjeti što će se dogoditi.

Neymara sam najviše gledao, volim nogomet koji se igra srcem

O očekivanjima na Svjetskom prvenstvu od "vatrenih":

- Znamo kakvu reprezentaciju imamo i kakve zvijezde, naravno da ćemo tražiti što bolji plasman. Preponosan sam i sretan što mogu biti među tim imenima tamo. To je poticaj za dalje, da radim kako bih se našao na tom popisu.

Momak rođen 2003. otkrio je i čiji stil igre najviše preferira.

- Imao sam puno uzora, jedan od njih su Ronaldo i Neymar kojega sam možda i najviše gledao. Volim nogomet koji se igra srcem. Taktički dio je dio nogometa, ali volim kad netko uživa u nogometu. Ne mogu zaboraviti naše igrače kao što su Luka Modrić, takvo nešto napraviti je nevjerojatno - poručio je Stojković, a na pitanje za koji strani klub navija, ipak bez puno razmišljanja, kazao:

- Bayern pratim od 2012.

A te 2012. za Bavarce su igrali Ivica Olić i Danijel Pranjić, danas je tamo pak Josip Stanišić. Eto, možda i to bude signal Bavarcima da ga počnu ozbiljnije pratiti...