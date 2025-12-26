Stoper Reala napušta Madrid i pojačava europskog prvaka?

Još malo pa počinje zimski prijelazni rok, a sve su glasnija nagađanja kako će Real Madrid ostati bez Antonija Rüdigera (32). Njemački stoper karijeru bi mogao nastaviti u redovima europskog prvaka PSG-a.

Prema pisanju njemačkog Bilda, Luis Enrique (55) ozbiljno razmatra dovođenje stopera sljedećeg ljeta. Rüdiger ima ugovor s madridskim klubom do lipnja 2026, a u Pariz ga žele dovesti ranije ili pričekati pa ga dovesti bez plaćanja odštete. Navodno su toliko 'zagrizli' za 32-godišnjeg stopera da su mu spremni ponuditi uvjete koje je teško odbiti.

Nijemac iza sebe ima sezonu obilježenu zdravstvenim problemima, na početku je pauzirao tri mjeseca zbog ozljede mišića, a onda je imao i operaciju djelomične rupture vanjskog meniska lijevog koljena. Sve te ozljede ostavile su traga u njegovoj igračkoj formi, ali španjolski trener smatra kako bi bio odlično pojačanje obrambenom redu Parižana. Enrique je navodno u razgovorima s predsjednikom kluba Nasser Al-Khelaifijem da se Nijemcu ponudi veća plaća od one u Madridu.

Rüdiger je do sada upisao sedam nastupa i na terenu je proveo 606 minuta. Naime, uz Rüdigera, ugovor u lipnju 2026. istječe i Davidu Alabi pa je tako Real u opasnosti da ostane bez dvojice braniča.