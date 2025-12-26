Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANTONIO RUDIGER

Stoper Reala napušta Madrid i pojačava europskog prvaka?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Stoper Reala napušta Madrid i pojačava europskog prvaka?
4
Foto: Andrew Couldridge

Rüdiger ima ugovor s madridskim klubom do lipnja 2026, a u Pariz ga žele dovesti ranije ili pričekati pa ga dovesti bez plaćanja odštete

Još malo pa počinje zimski prijelazni rok, a sve su glasnija nagađanja kako će Real Madrid ostati bez Antonija Rüdigera (32). Njemački stoper karijeru bi mogao nastaviti u redovima europskog prvaka PSG-a

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Prema pisanju njemačkog Bilda, Luis Enrique (55) ozbiljno razmatra dovođenje stopera sljedećeg ljeta. Rüdiger ima ugovor s madridskim klubom do lipnja 2026, a u Pariz ga žele dovesti ranije ili pričekati pa ga dovesti bez plaćanja odštete. Navodno su toliko 'zagrizli' za 32-godišnjeg stopera da su mu spremni ponuditi uvjete koje je teško odbiti. 

Coupe de France - Round of 64 - Vendee Fontenay Foot v Paris St Germain
Foto: Stephane Mahe

Nijemac iza sebe ima sezonu obilježenu zdravstvenim problemima, na početku je pauzirao tri mjeseca zbog ozljede mišića, a onda je imao i operaciju djelomične rupture vanjskog meniska lijevog koljena. Sve te ozljede ostavile su traga u njegovoj igračkoj formi, ali španjolski trener smatra kako bi bio odlično pojačanje obrambenom redu Parižana. Enrique je navodno u razgovorima s predsjednikom kluba  Nasser Al-Khelaifijem da se Nijemcu ponudi veća plaća od one u Madridu. 

UEFA Champions League - Real Madrid v Manchester City
Foto: Susana Vera

Rüdiger je do sada upisao sedam nastupa i na terenu je proveo 606 minuta. Naime, uz Rüdigera, ugovor u lipnju 2026. istječe i Davidu Alabi pa je tako Real u opasnosti da ostane bez dvojice braniča. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...
Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...
PROBLEMI 'VATRENIH'

Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači, kazao je izbornik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025