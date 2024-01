Stotine hajdukovaca pratile su let misleći da je Brekalo unutra. A avion je produžio za - Srbiju...

Čim je stigla informacija o prelasku Josipa Brekala (25) u splitski Hajduk, krenula je 'ludnica' među navijačima. Naime, kao što je to svojevremeno bio slučaj i s Ivanom Perišićem (34), navijači 'bilih' odmah su pronašli let koji je trebao ići od Firence do Splita.

Mnogi su pomislili kako će već danas Brekalo direktnim letom stići u Split, no kako doznaju 24sata, hrvatski će reprezentativac na Poljudu biti tek u nedjelju. Na Flightradaru je više od 500 ljudi pratilo kad će spomenuti let sletjeti na splitsko tlo, ali to se nije dogodilo jer je isti samo 'produžio'.

U trenutku objave teksta avion je bio blizu ratne zone Ukrajine i Rusije iznad Crnog mora i više ga se nije moglo pratiti.

Kad su shvatili da avion ne slijeće u Split, na jednoj navijačkoj stranici su se ispričali.

"Krivi smo avion pratili, ali prepisat ćemo to čarima prijelaznog roka".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL, Flight Radar

Ovim potezom je Hajduk doveo veliko pojačanje u borbi za naslov, ali i bacio 'rukavicu u lice' Dinamu kojima je 'preoteo' dijete. Brekalo se želi vratiti na teren i dokazati izborniku Zlatku Daliću prije nadolazećeg Europskog prvenstva.