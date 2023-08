VIDEO Strah vlada u Ateni: Vi ste iz Hrvatske? Ma nemojte ni slučajno ići do stadiona AEK-a!

Odradit ću smjenu do 19 sati, a onda gibam doma. Svi govore da će opet biti problema, ne znam. Ništa mi se to ne sviđa, u šta se sport pretvorio. Zamislite vi to?, govori nam grčki taksist Ioannis dok nas vodi do kvarta gdje je u masovnoj tučnjavi hrvatskih i grčkih huligana poginuo 29-godišnji mladić.

Strah je opravdan jer među navijačima AEK-a vlada bijes zbog ubojstva Michalisa Katsourisa (29) koji je nastradao nakon što su navijači zagrebačkog Dinama napali navijače atenskog AEK-a ispred OPAP Arene dan prije planirane utakmice između dvaju klubova.

Putem društvenih mreža navijačke udruge pozvali su navijače da danas izađu na ulice i napadnu navijače Panathinaikosa koji će izaći zbog susreta njihovog kluba s Marseilleom.

Foto: YIANNIS.PANAGOPOULOS

- A što vas dovodi ovdje, što ćete vi kod stadiona AEK-a, nije baš to poželjno sad posjećivati - govori nam dalje Ioannis, koji vozi slalom po Ateni.

Priznajemo mu da smo novinari iz Hrvatske i da smo došli upravo zbog toga nereda. Odjednom se u retrovizoru dižu debele obrve, a onda se okreće prema nama.

- Onda nemojte nipošto do stadiona. Tamo su vam sad Hrvati veliki neprijatelji. Bolje se ostavite toga - uzbuđenim nam glasom govori taksist. Odgovaramo mu da idemo prošetati te da vidimo kakvo je stanje na terenu. Osjećamo se sigurno, smirujemo ga.

Foto: Stelios Stefanou/EUROKINISSI

- Ajde dobro, ali nikako nemojte oko stadiona govoriti tko ste i što ste. Okolo vam se nalaze klubovi i kafići vrlo strastvenih navijača AEK-a. Vruća je krv još uvijek, svašta se može izjaloviti - nastavlja govoriti Ioannis, a onda se osvrće i na kobnu noć.

- To je strašno odjeknulo. Ne sjećam se, a rodio sam se i odrastao u Ateni, da se toliko govori o navijačkim sukobima. Toga je uvijek bilo u našem gradu, ali sad je otišao mladi život, a oni najstrastveniji sad traže i krv. Mislim da neće stati na ovome, nažalost. Bojim se da će sada krenuti žešća borba između AEK-a i Panathinaikos, jer su oni pomogli huliganima iz Zagreba da dođu ovdje, da se smjeste, a posredovali su i u organizaciji same tučnjave. Pripremili su pendreke, pajsere, boksere… Znate, Dinamo i Panathinaikos su pobratimi. Zbog toga se bojim da će biti eskalacije. Ovdje u Grčkoj, posebice u Ateni nogometni klubovi imaju veliku važnost u životima. To je jednostavno tako - pojašnjava nam Ioannis.

Foto: Stelios Stefanou/EUROKINISSI

Pitamo ga koga smatra odgovornim za kobnu večer.

- Ma meni vam nije jasno kako je njih više od 100 stiglo iz Zagreba ovdje unatoč upozorenjima hrvatske i crnogorske policije. Ali, nažalost, u Grčkoj vlada korupcija i nered. Slično kao i u ostalim balkanskim zemljama. Ali je propust naše policije veliki. Letjele su i glave. No veliki broj navijača AEK-a smatra dinamovce jedinim krivcima. Takva je sad atmosfera ovdje u Ateni - govori nam dalje Ioannis. Nakon 20-tak minute vožnje od našeg hotela, napokon stižemo do velikog stadiona AEK-a.

U okolnim ulicama nema ljudi, a klupska zastava je spuštena na pola koplja. Vlada muk iako kafići rade, ali bez muzike. Ona se iz pijeteta ne pušta. Radimo krug oko stadiona, a ispred njega je kafić koji je krcat navijačima tog kluba. Svi su u crnom te većina nosi šilterice i sunčane naočale. Velika je rasprava u tijeku, ali teško je razumijeti grčki jezik.

Foto: Thanasis Dimopoulos/EUROKINISSI

Nešto dalje nalaze se prostorije u kojima se nalaze navijački klub. Unutra se nalaze veliki broj ljudi. Rasprave su u tijeku. Svi govore o nemilom događaju i kako je došlo do pogiblje.

Nastavljamo kružiti oko stadiona, a s lijeve strane se nalazi kafić koji je u cijelosti s obilježjima AEK-a. Ispred također sjede brojni navijači u crnom koji puše cigarete te ispijaju pive.

Policije nema, a oko stadiona se vide policijske trake. Sve je počišćeno te više nema tragova masovne tučnjave.

U međuvremenu, 94 hrvatskih huligana su pod visokim nadzorom u autobusima dovedeni u Tužiteljstvo. Većina su sakrivala svoja lica. Odokativno se može procijeniti da se radi o mladićima od 20-tak godina. Nitko od njih nije priznao ubojstvo 29-togodišnjeg Grka. Svi su optuženi za 4 kaznena djela i 7 prekršaja. Policija pregledava mobitele, snimke nadzornih kamere, ali nož ubojice još uvijek nije identificirano.

Foto: Yiannis Panagopoulos/EUROKINISSI/PIXSELL

Uz to, procjenjuje se da je još oko 20-tak hrvatskih državljana koji su sudjelovali u tučnjavi u Grčkoj. Naknadno je uhićeno njih šestoro koji su htjeli brodom u Italiju, jedan na autobusnoj stanici na putu za Albaniju, a nekoliko u busu s Panatinaikosovim navijačima. Ukupno je uhićeno 104 čovjeka.

Sud u Solunu je nedavno sudio dvanaestorici navijača PAOK-a zbog ubistva Alkisa Kampanosa, pristalice Arisa. Sedmorica su dobila doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva ih nehata, dok su petorica osuđena na po 20 godina zatvora.

Grčka je prošle godine povećala maksimalne kazne za učestvovanje u navijačkim incidentima sa šest mjeseci na pet godina robije.