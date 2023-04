Strahonja: Čulina je pokazao gard, nije dao na sebe! Ivković: Livaja se ne smije tako ponašati

Crveni kartoni, uvrede, psovke, poništeni golovi, zaleđa... Netom završeno prvenstveno kolo pružilo je spektar događaja, a najzanimljivije je prokomentirao bivši sudac Mario Strahonja.

Utakmica bez ijedne sudačke pogreške bila je između Lokomotive i Dinama. Uostalom, i nije bilo previše spornih detalja. Tek pad Darija Špikića nakon kontakta s braničem Lokomotive Kalaicom.

- Dobro je Pajač odsudio utakmicu, dobro se kretao, možemo biti zadovoljni suđenjem. Pad Špikića pored Kalaice? Potpuno ispravna odluka, branič je igrao loptom, ako je došlo do kontakta, došlo je petama, nikako nije bio intenzitet za kazneni udarac. Ispravna procjena suca i VAR sobe, koja je radila tihu provjeru.

Poništen gol Lokomotive zbog zaleđa?



- Bio je u minimalnom zaleđu, treba pohvaliti pomoćnog suca koji se sjajno vratio u liniju i samostalno donio odluku da se radi o zaleđu. VAR soba je dala za pravo sucima. Apsolutna pohvala.

Puno zanimljivije bilo je na utakmici Hajduka i Istre. Tu je bilo svega, od crvenih kartona, prigovora, simuliranja...Sudac Ante Čulina podijelio je u razmaku od nekoliko sekundi tri žuta kartona. Prvo Grgiću zbog prekršaja, pa potom Ferru i Livaji.

- Tu je došlo do konfrontacije, Grgić nije napravio prekršaj i tu je sudac pogriješio. Definitivno nema prekršaja, ali je Hajduk bio u deficitu rezultata i došlo je do nesportskog ponašanja. Tu je ostao dosljedan. Gard koji je zauzeo pokazuje da se radi o karakternom gardu. Nije dozvolio igraču da ga omete i da mu naruši dostojanstvo.Ovo nije ponašanje za igrača i reprezentativca kao što je Livaja. Kad dodate Grgića koji je isto nervozan i ubrojite nestabilnost u zadnjoj liniji - rekao je Strahonja, a potom se ubacio Tomislav Ivković zbog Livaje, koji je psovkama "počastio" suca Čulinu.

- Ovo nije ponašanje za igrača i reprezentativca kao što je Livaja. Kad dodate Grgića koji je isto nervozan i ubrojite nestabilnost u zadnjoj liniji... Tako se reprezentativac ne smije ponašati - rekao je Ivković.

Je li sudac mogao drugačije reagirati, to malo smiriti?

- Imate sudaca koji to rješavaju na elegantan način, Duje Strukan je sudac drugačijeg tipa, koji bi ga smirio. Ante je pokazao karakter, nije dozvolio ništa na sebe, možda je to mogao riješiti bez kartona, ali procijenio je da se radi o nesportskom ponašanju Livaje, on je bio na terenu, ne znam verbalno što se događalo između njih, ali po ovome što smo vidjeli, sankcija je ispravna.

Ante Čulina pokazao je Toniju Borevkoviću izravni crveni karton, nakon što je srušio Bakrara, koji je sam krenuo prema golu Hajduka.

- Ispravna odluka. Napadač je bio u izglednoj situaciji za postizanje gola, otvoren koridor prema golu, ispravna odluka.



U 79. minuti Dario Marešić neoprezno udara Marka Livaju i zarađuje drugi žuti karton.



- Definitivno duel visokog intenziteta i odlična odluka suca.



Filip Krovinović u sedmoj minuti sudačke nadoknade bacio se i pokušao prevariti suca Čulinu i izboriti penal. No Čulina nije nasjeo.



- Prekršaja nije bilo, sudac je na četiri metra. Vrlo sigurno je donio odluku, Krovinović je prihvatio odluku. Krovinović je svjesno išao na iznuđivanje, ali hrabra odluka i velike pohvale Ante Čulini na ovoj reakciji.

Analizu 28. kola dao je i sudački ekspert MaxSporta u emisiji "Studio HNL", bivši nogometni sudac Darko Cvitković.

Hajduk - Istra 1961 2-2, sudac Ante Čulina

36. minuta, žuti karton za Grgića.

- Prvo bih se upitao je li uopće bio prekršaj, ali sada je to najmanje bitno. No, kartona ne smije biti. Mislim da je bio slabo postavljen. Tu je pogriješio. Ovo je mladi sudac koji je tek počeo suditi. Vjerujem da on nije rekao ono što su mediji pisali. Da je to neki stari, iskusni lisac koji se zna s Livajom, možda, ali ne vjerujem da bi mladi sudac to rekao. Što se tiče kartona Livaji, to je nesportsko ponašanje, iako je sudac pogriješio, to nije opravdanje njegovog ponašanja.

46. minuta, crveni karton za Borevkovića.

- Čista je situacija. Igrač da je bio u borbi za loptu, onda bi to bio žuti karton, ovako… Sve čisto, opravdan crveni karton.

Potom se Cvitković osvrnuo na situacije kod Marešića gdje je istaknuo kako ne smatra da je Marešić zaslužio prvu opomenu, dok je kod druge opomene, po njemu, sve čisto.

90. minuta, simuliranje Krovinovića.

- Tu je bio kontakt, ali ne za kazneni udarac. On je pao kao da ga je netko pokosio. Svjestan je toga bio i Krovinović te se nakon žutog kartona sportski ponio.

Slaven Belupo - Varaždin 1-1, sudac Jakov Titlić

Sve odluke glavnog suca bile su ispravne.

Gorica - Osijek 2-0, sudac Patrik Kolarić

15. minuta, potencijalni kazneni udarac za Osijek

- Steenvoorden ne može maknuti ruku ni da hoće. Mogu pametovati i reći da ga lopta nije pogodila u ruku, da bi ga ista pogodila u glavu. Sudac je ispravno presudio.

Lokomotiva - Dinamo 1-2, sudac Igor Pajač

- Nema spornih situacija, s tim da je Luka Menalo mogao zaraditi žuti karton zbog pokušaja iznuđivanja kaznenog udarca.

Rijeka - Šibenik 1-0, sudac Zdenko Lovrić

- Sve odluke glavnog suca bile su ispravne.

