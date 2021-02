Prvi put otkako je HNL-a Šibenik je osvojio Maksimir. Nikad, štoviše, do subote Šibenčani nisu osvojili ni bod protiv Dinama u gostima, a sva tri uspjeli su uz nove previde na Dinamovu štetu. Barem tako tvrdi Marijo Strahonja.

Igrala se 70. minuta kada je Šibenikov Bilić nagazio dinamovca Tolića, no Dario Bel nije se oglasio.

- Tolić je u miru primio loptu i poslije ga je obrambeni igrač nagazio i nisam siguran da ovo nije kazneni udarac. Vidi se jasno gaženje, ima elemenata za kazneni udarac - rekao je Strahonja u stadionu.

Druga sporna situacija dogodila se u 78. minuti kada su u duelu u kaznenom prostoru bili Majer i Bulat.

- Majer ima kontrolu nad loptom, mislim da mu je narušena ravnoteža i prema tome to je kazneni udarac.

HRT-ov sudački ekspert potvrdio je da je oštećena i Rijeka koja je kod kuće izgubila od Gorice. U 64. minuti kod 0-2, ujedno konačnog rezultata, rukom je u kaznenom prostoru igrao Suk, Jović je pustio igru.

- Ruka je zatvorila put lopti do bijelog igrača, to je kazneni udarac - jasan je bio Strahonja koji je potvrdio da je Osijek u drugom poluvremenu trebao imati još jedan kazneni udarac protiv Istre kada je Bočkaj iz blizine u ruku pogodio protivnika.

- On je zaustavio rukom let lopte bez obzira što je ruka bila u tzv. prirodnom položaju, ali to ne znači da isti nije i kažnjiv.