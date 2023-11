Strahonja: Osijek nije oštećen za dva penala. Evo pojašnjenja

Utakmicom Istre i Slaven Belupa (2-0) zaključeno je 14. kolo HNL-a nakon kojeg je Rijeka ostala na vrhu, Hajduk je prati u stopu, a Dinamo je kiksao kod Varaždina (1-1) i jedva se spasio poraza.

Ovo kolo donijelo je i neke nedoumice na utakmici Gorice i Osijeka (3-0) u kojoj su Osječani dva puta tražili penal, ali nisu dobili nijedan. Svih događaja dotaknuo se sudački ekspert Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji "Stadion".

Lokomotiva - Rijeka 1-1, sudac Patrik Kolarić

4. minuta, Smolčić odgurnuo Goričana

- Situacija koja je potencijalno bila za postizanje pogotka, ali napadač je otišao u desnu stranu. Kasnije ga je odnijelo inercijom, došlo je do kontakta, ali nema materijala za prekršaj ni crveni karton. Kao niti u onoj situaciji na kraju utakmice, u 93. minuti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gorica - Osijek 3-0, sudac Duje Strukan

17. minuta, prekršaj Munksgaarda nad Mierezom za penal?

- Ovo je stvarno teško prihvatljiva situacija. Vidimo jasni prekršaj. Sudac nije dosudio kazneni udarac, a bio je u pravu. Zašto? Uefa i Fifa su jasno propisale isključivo u kaznenom prostoru u ovakvim situacijama u kojima obrambeni igrač ide čisto i jasno na loptu i prvo igra loptom, a onda se u nastavku dolazi do kontakta i prekršaj protiv ovoga, nije kazneni udarac i podiže se stupanj kažnjivosti za jedan stupanj, ljestvica ide za jedan stupanj gore. Kazneni udarac bi bio jedino da je ovaj prekršaj za žuti ili crveni karton. A nije bio. Samim time nije ni za kazneni udarac. Vidjeli ste po govoru tijela Duje Strukana koji sudi Uefine utakmice i koji redovito dobiva videouratke Uefine sudačke komisije, upravo ovakvih primjera, koliko je hladno prišao monitoru i koliko za njega ovo nije izazivalo nimalo stresa nego je automatski procesuirao sve ono što je naučio na Uefi i što provode Pravila nogometne igre. Vrlo dobro je to prezentirao i treneru Zekiću, koji je to vrlo dobro primio. Koliko god neobično izgledalo, ovakve situacije nisu kažnjive.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

59. minuta, ruka Pršira, penal za Osijek?

- Ovdje imamo dvije situacije u kojima je sudac Strukan morao bolje reagirati. Ne samo on nego i VAR soba. Prvo, prekršaj igrača Osijeka, a nakon toga i kažnjivo igranje igrača rukom Gorice. Ruka je išla evidentno prema lopti. Zašto? Vrlo vjerojatno jer se dogodio prekršaj prije. U konačnici, nogometno je odluka ispravna jer nije dosuđen kazneni udarac. Međutim, VAR je pogriješio. VAR ne može donositi odluku je li ovo prekršaj ili kažnjivo igranje rukom. VAR je tu da samo analizira pa da pozove glavnog suca na monitori koji mora procijeniti je li prekršaj. Po meni, mislim da je. Ili eventualno igranje rukom koja bi bila kažnjiva da nije bio prekršaj. Evidentno je da je ruka išla prema lopti. Svaka ruka koja ide prema lopti, bilo gdje da se nalazi, mora biti kazneni udarac. A ovdje je prethodio prekršaj. Konačna je odluka bila ubacivanje sa strane, ali VAR je morao reći: "Okej Duje, imamo problem, molim te pogledaj". I onda on procijeni je li prekršaj ili kazneni udarac. Ovo je prekršaj u fazi napada i trebao je biti izravni slobodni udarac.

Hajduk - Rudeš 1-0, sudac Dario Bel

- Dario Bel je sudac koji pušta čvršću igru. To nije pitanje ove utakmice, gledali smo njegove derbije u kojima je dobro sudio. To je njegov stil. Mislim da je dobro odsudio utakmicu.

Foto: Ivana Ivanovic

49. minuta, Diallo i Uremović u duelu s Topićem. Penal za Rudeš?

- Mislim da je ovdje ispravna procjena suca. Iz kojeg razloga? Uremović je igrao na loptu, ona je otišla u desnu stranu. Kasnije dolazi do kontakta i potencijalnog saplitanja. Igrač Rudeša, koji je pao, nema loptu pod kontrolom. Nije lopta u njegovu prostoru niti ispred njega. Mislim da ovo nije kažnjivo za kazneni udarac. Da je imao loptu u svojem posjedu ili ispred sebe, mogućnost da kreira napad, apsolutno bi bio kazneni udarac. U ovoj situaciji gdje lopta otišla bočno, u desno, Uremović je svojom nogom gurnuo kroz njegove noge loptu u desno, on je otišao ispred i nema tu ništa.

92. minuta, kontakt Sigura i Pavlovića pa i Tomečaka. U dvije situacije Rudeš tražio penal

- Došlo je do kontakta, ali tu je pitanje intenziteta nakon kojeg je Pavlović djelomično i naglasio taj pad. Sudac je bio bočno postavljen i on jedino može kvalitetno procijeniti. I u ovom kontekstu mu treba vjerovati. Dao bi mu za pravo. U drugom slučaju postoji eventualno i upitnik tko je prvi došao do lopte i čini mi se da je igrač Rudeša prvi došao (Tomečak). Bila je borba za loptu dva stopala. Ako postoji kamera koja čisto i jasno pokazuje da je nakon igranja lopte Tomečaka došlo do udaranja, onda je kazneni udarac. Na temelju ovoga mi ne možemo reći. Ako postoji kamera onda da, ako postoji kamera koja će prikazati da je bio duel i borba za loptu onda nije kazneni udarac.

Varaždin - Dinamo 1-1, sudac Zdenko Lovrić

- Dobro je sudio dvoboj, dobro pratio utakmicu Dobro se kretao i vrlo dobro suđenje Zdenka Lovrića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Istra - Slaven Belupo 2-0, sudac Mario Zebec

42. minuta, neporezan i oštar start Majstorovića

- Sudac Zebec je pogriješio u toj odluci, bio je zaklonjen i imao taj kut, ali je VAR dobro procijenio. Doista se radi o startu za isključenje. Niti je dugo trebalo VAR sobi ni sucu Zebecu. Doduše, pregled snimke je trajao duže, ali ne zato jer nisu znali što je nego su imali ozlijeđenog igrača na terenu i sudac je imao obavezu menadžirati situaciju. Konačna odluka je ispravna.