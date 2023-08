Strahonja potvrdio: Sudac je jako oštetio Dinamo u Ateni!

Ni za suca utakmica nije bila lagana zbog svih događaja koji su joj prethodili, ali od njega se očekuje da bude na visini baš u takvim izazovima. Do 81. minute sudio je odlično pa je izgorio. Trebao je suditi netko puno iskusniji. Norvežanin je izgubio kontrolu utakmice, koncentraciju...

Ocijenio je tako HTV-ov sudački stručnjak Marijo Strahonja u emisiji "Stadion" utakmicu između AEK-a i Dinama i dramatično ispadanje hrvatskog prvaka. Strahonja je pojasnio:

- Zamijenio je dva igrača i zabunom dao drugi žuti karton Mihajličenku za prekršaj koji je napravio Šutalo. VAR mu je tada sjajno pomogao, što im je i obveza jer je došlo do zamjene identiteta igrača. Bez obzira na to što je riječ o žutom kartonu, a ne crvenom. Otad više nije imao kontrolu utakmice...

Vida kod gola nije prerano ušao

To se, nažalost, potvrdilo u nadoknadi vremena, kada je AEK nakon promašenog penala izjednačio na 2-2 Vidinim golom u 100. minuti.

Foto: HRT/Vedran Peteh

- Igrač AEK-a nije igrao rukom, Ljubičić je imao otvorenu ruku i zaustavio je njome loptu, dakle penal je čist. I Vidina je pozicija prije gola ispravna jer nije nagazio u kazneni prostor, iako je tijelom bio nagnut prema unutra. To je VAR soba nakon gola analizirala. Ali prekid se dogodio nakon 96 minuta i 40 sekundi i sudac je dosudio kraj čim je Dinamo krenuo s centra. Što znači da je vrijeme isteklo. Zato je kazneni udarac trebao biti izveden drugačije, da svi igrači budu na centru, a u šesnaestercu samo pucač i golman. Imali smo takvih primjera, i naša Ivana Martinčić u četvrtfinalu Lige prvakinja između Chelseaja i Lyona imala je identičnu situaciju i dobila je sve pohvale jer je znala slijediti sve protokole. Nažalost, norveški sudac nije i pogriješio je u najvažnijem trenutku.

Što se prvenstvenoga kola tiče, Strahonja nije našao ni jednu zamjerku sucima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U "Stadionu" je gostovao i Rijekin predsjednik Damir Mišković, koji je nakon šokantnog odlaska Sergeja Jakirovića u Dinamo, između ostaloga, rekao:

Mišković: Pokvarit će se odnosi u hrvatskom nogometu

- Ovo nitko nije doživio u HNL-u i šire. Velika sramota za Dinamo! Ne vjerujem da su sve u jednom danu dogovorili, u tih sat vremena, zato mi je nevjerojatno nekorektno da nam se nisu ni javili. Odšteta? Ma nije važno je li 100.000, 200.000, 300.000 ili milijun eura, nije stvar u novcu nego u načinu na koji su to izveli.

Hoće li to pokvariti odnos Rijeke i Dinama?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Loše je to za odnose u hrvatskom nogometu. A teze koje se provlače su smiješne, Dinamo nije Rijeci ništa poklanjao, igrači koji su bili u drugom ili trećem planu u Dinamu dobili su papire i mi smo brzo reagirali i dovodili ih, a Dinamo je dobio odštetu ili postotke od prodaje, kao što bi od bilo kojeg drugog kluba, nisu to bila nikakva poklanjanja. Franka Andrijaševića su nam prodali, Jankovića nisu htjeli u Dinamu, on je htio ostati ovdje pa se klubovi lako dogovore.

Kandidata za novog trenera, tvrdi, ni u ponedjeljak navečer nisu imali pa se predsjednik našalio:

- Mogao bih ja, kad mi već Kek nije dao mogućnost da igram onu zadnju utakmicu kad smo postali prvaci jer mi je rekao da tri dana nisam vodio sportski život. Možda nam i oružar treba, možda su i njega uzeli...