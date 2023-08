Jakirović: U 14 sati sam se kupao, a sat vremena kasnije postao sam trener Dinama...

Ispadanje iz Lige prvaka koštalo je posla Igora Bišćana. Još u nedjelju navečer nije bila čista situacija oko njegovog statusa, no nakon prospavane noć, čelnici Dinama bili su na sastanku s Bišćanom i jasno mu poručili kako popravnog nema. Nedugo nakon toga su i službeno raskinuli pa potom, što je šokiralo cijeli Kvarner, angažirali Sergeja Jakirovića.

Jakirović odlazi iz Rijeke na samom početku sezone i to samo tri dana uoči utakmice s Lilleom.

- Hvala na dobrodošlici. Počašćen sam što sam postao trener Dinama. Iznenađen sam, pomalo i šokantno, u 14 sati sam se kupao u moru, već u 15 sati je sve bilo gotovo. Dogodilo se sve munjevitom brzinom, ali takav je danas nogomet. Ponuda i potražnja. Ovo je prilika koja se ne događa često. S radom i kvalitetnim rezultatima u posljednje tri godine sam zaslužio tu priliku. Sada sam tu, nadam se da ću nastaviti kao do sada. Da ćemo pobjeđivati, igrati napadački nogomet, da uveseljavamo navijače i sve koji vole Dinamo - rekao je Jakirović za Dinamove službene kanale.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Jakirović je i prethodnih sezona bio kandidat za trenera, no ovaj put je bila specifična situacija. Rijeku se malo toga pitalo zbog klauzule o raskidu ugovora. Dinamo je pristao platiti 300 tisuća eura i tako ju aktivirao. Predsjednik Damir Mišković je za to doznao na društvenim mrežama.

Kako god, to je završena priča. Jakirović će debitirati već u četvrtak protiv Sparte Prag na Maksimiru u play-offu Europske lige, no prvo mora razbuditi momčad nakon nesretnog ispadanja od AEK-a.

- Gledao sam obje utakmice protiv AEK-a. Bilo je dosta dobrih stvari. U drugom poluvremenu druge utakmice se dogodilo to što se dogodilo. U drugoj utakmici Dinamo je dobro igrao, ali to je nogomet. Događaju se takvi scenariji. Imam iskustva iz prošle sezone, čovjek mi je zabio gol škaricama u 120. minuti. Treba ići dalje i izvući poruke iz svega što se dogodilo, raspored je gust. Naporno raditi svaki dan. Želimo se u četvrtak predstaviti dobro, odigrati dobru utakmicu i pobijediti Spartu. Želimo pokazati pobjednički gard rekao je Jakirović.

'Svoj put ne bih mijenjao za ništa'

U Dinamu će ga dočekati najskuplja momčad u HNL-u i kvaliteta kakvu nikada u karijeri nije imao priliku voditi.

- Dinamo mi izgleda dobro, sa svojim klubovima nisam bio uspješan protiv njega. To su najbolji igrači u Hrvatskoj, teže pobjeđivanju. Klub je još narastao zadnjih godina, najbolji je po rezultatima i svemu. Ma nećemo se varati, svi koji se bavimo nogometom, kao trener ili igrač, težimo da tu dođemo jednog dana. To je za mene vrhunac posla. Ja sam ambiciozan i želim nešto napraviti, želim to prenijeti na svoju momčad. To sam zahtijevao u svakom klubu. Daješ svaki dan od sebe da bi dobro igrao, osigurao sebi egzistenciju, igrao za reprezentaciju. Bez momčadi si nitko i ništa. Moraš se staviti u službu momčadi da bi kao pojedinac napredovao - rekao je Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cilj je plasirati se u grupnu fazu Europske lige, ali i smanjiti zaostatak u prvenstvu. Hajduk je na plus osam uz utakmicu više.

- Prioritet je prva sljedeća utakmica. Ako možemo ući u Europsku ligu, trebamo sve napraviti. Jako nam je važno prvenstvo. Bez osvajanja naslova, nema Lige prvaka. Morat ćemo zapeti, imamo određeni zaostatak i dosta odgođenih utakmica. Moramo biti pametni i posvetiti se prvoj sljedećoj. Marko Salatović bit će prvi asistent, Marin Ivančić kondicijski trener, Anđelo Roguljić analitičar, a Gojko Mrčela trener golmana.

Neke dinamovce je već vodio, a s nekim se susretao na terenu.

- Puno igrača poznajem, znamo se s terena. Kako igramo često jedni protiv drugih, svi se znamo. Dino Perić je igrao sa mnom u Sesvetama, Petra Sučića sam promovirao u Zrinjskom, Antonio Marin nam je pomogao u Rijeci. Sve ostale znam, respekt prema svima. Oni su pobjednici i profesionalci.

Opisao je i sebe kao trenera.

- Ja mislim da sam otvoren, direktan i jednostavan. Imam svoj karakter kojeg želim prebaciti na ekipu. Igrao sam nogomet, dosta stvari znam, ali dosta toga me prevarilo u mojoj igračkoj karijeri. Znam kako se svaki igrač osjeća u određenom trenutku. Van terena ću ti dati sve što želiš, a na terenu želim da budeš maksimalan. Ako to ne daješ, nemamo što pričati. To je tvoj posao, radiš ono što voliš. Nema ništa ljepše od toga. Radimo sve da igrači napreduju, da vide da kroz rad mogu napredovati - rekao je Jakirović.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, a sada će Dinamo.

- Sve je bio izazov, ali kad sam došao u Rijeku, to je bio najveći izazov. Ljudi su bili zabrinuti, mi smo donijeli optimizam i pobjednički mentalitet. Imali smo samo 11 poraza. Ja svoj put ne bih mijenjao za ništa, mislim da sam sve dobro napravio. Da sam odmah dobio priliku u prvoj ligi, izgorio bih. Ovako se razvijaš u omladinskim školama. Išao sam korak po korak, mislim da sam sve do sada birao, išao sam postepeno. Uvijek sam želio razviti se gdje god dođem, da momčad i ja napredujemo.

I za kraj, kakav Dinamo možemo očekivati pod njegovom palicom?

- Možemo očekivati agresivan, brz, okomit Dinamo.- Da imamo posjed, da smo aktivni, da završavamo akcije, s udarcima na gol, da pritišćemo protivnika. Sve ono što prati moderan nogomet.