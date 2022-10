Strahonja: Prejasno hvatanje i guranje Eleza, 'bačva'! Dinamo je trebao dobiti još jedan penal

U novom izdanju HRT-ove nogometne emisije Stadion sva svjetla pozornice bila su usmjerena na derbi Hajduka i Dinama (1-1) o čemu je bilo i najviše govora. Sudačko viđenje pojedinih situacija dao je sudački ekspert Mario Strahonja.

- Suđenje se ovo kolo stabiliziralo u odnosu na protekla kola. Suci su radili na stabilizaciji, na boljoj atmosferi i sigurno da je seminar doprinio boljoj situaciji i izlasku iz tunela u kojem su suci bili - započeo je Strahonja svoje viđenje 14. kola HNL-a.

Derbi Hajduk - Dinamo

- Igor (Pajač) je dosta dobro vodio dvoboj s obzirom koliki je teret bio protekla dva tjedna. Imao je kontrolu nad utakmicom, imao je dosta dobrih procjena, ali i malih nesigurnosti u smislu onih procjena udaraca iz kuta u prvom poluvremenu. Ali definitivno nije bilo loše suđenje s obzirom na derbi i puni stadion i ako mu nećemo uzeti za zlo što samostalno nije dosudio kazneni udarac. U dobroj suradnji s VAR sobom to može biti pozitivno, apsolutno.

22. minuta, situacija sa Šutalom i Livajom: Sve je u redu, Livaja je bio korak ispred Šutala, došao je na vrijeme do lopte, uputio udarac, doduše preko gola, ali ni u jednom trenutku nije bio opterećen prekršajem što bi mu ometalo udaranje lopte. Dogodila se tiha provjera, a situacija i odluka suca na terenu i u VAR sobi ispravno prosuđena.

58. minuta, Elez i Perić u zahvatu: Ovdje je bilo elemenata za kazneni udarac. Prejasno, preočigledno i presvjesno hvatanje s obje ruke, takozvana bačva. Hvatanje, kasnije gaženje, jedna silina guranja u gol... Ovo je definitivno prekršaj koji se može okarakterizirati kao kazneni udarac. I samostalno sudac ga nije mogao vidjeti jer gleda let lopte. Apsolutno su elementi za javljanje VAR sobe.

68. minuta, kazneni udarac za Dinamo: Pajač je u jednom trenutku gledao situaciju Baturine na liniji kaznenog prostora i taj centaršut što je možda bio detalj zašto samostalno nije dosudio kazneni udarac. Kazneni udarac je jer obrambeni igrač Awaziem svjesno i namjerno rukama zadržava Petkovića, u startu mu želi onemogućiti bolju poziciju u dolasku do lopte. Ključni trenutak je upravo ostavljanje ruke na prsa. Neka je Petković pao, to je bio ključni trenutak. Jer imamo namjeran prekršaj i onemogućavanje igrača za bolju poziciju, a nikako ne mogućnost igranja lopte. I zato je to očigledna i jasna pogreška. I dobro da se VAR soba javila. Situacija u Gorici je drugačija. Tamo su se Biuk i igrač Gorice borili za loptu i obostrano su se potezali. I tada možemo razgovarati o intenzitetu. Ovdje nije bila borba za loptu, nego isključivo svjesno zaustavljanje igrača da dođe do lopte.

Isključenje Gorana Karoglana: Ovdje se vjerojatno dogodila jedna verbalna nepodopština, tako da tu ne znam što je bilo.

