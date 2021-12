Nogometna pravila kažu da igrač prilikom izvođenja može fintirati pri kretnji do same lopte, ali u posljednjem koraku nema pravo. Petković nije zastao, ali je minimalno fintirao i to je bilo dovoljno da je ova nepopularna odluka bila potkrijepljena pravilima igre suca Duje Strukana, komentirao je izvođenje kaznenog udarca Brune Petkovića na utakmici Istre i Dinama (0-2) HRT-ov sudački ekspert Marijo Strahonja.

Petković je pritom dobio žuti karton, a gol je poništen.

- Nisam siguran koliko je to sudac tijekom igre mogao samostalno primijetiti, već se pripremao za ovu utakmicu i tijekom pripreme analizirao svakog igrača, pa i samog Petkovića, i utvrdio je da tijekom izvođenja kaznenih udaraca tijekom prvenstva dolazi do minimalnih nepravilnosti. On je zauzeo visoki kriterij, visoku strogoću u ovome i postavio visoki kriterij općenito izvođenja kaznenih udaraca koji će se ubuduće morati primjenjivati jer će ekipe očekivati stroga pravila od strane sudaca.

Strahonja se potom vratio na trenutak ranije, tj. sam trenutak prekršaja za kazneni udarac.

- Kod kaznenog udarca sudac je mislio da je obrambeni igrač učinio prekršaj i dosudio kazneni udarac, međutim, uslijed VAR kontrole došli su do zaključka da je vratar učinio prekršaj. Vratar nije imao mogućnost igranja loptom, već je svjesno i namjerno rukom zaustavio igrača.

Kod prvog gola Dinama, onog Gojakovog u 10. minuti, prvi je pomoćnik podigao zastavicu zbog zaleđa, no VAR je ispravio odluku.

- Nije bilo zaleđa i u konačnici VAR je donio ispravnu odluku. To je bilo evidentno već kroz prvi prikaz na TV ekranima - dodao je Strahonja.