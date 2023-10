Strahonja: Sudac nije dugo gledao snimku, čisti penal za Hajduk. A za Dinamo nije bio

Iza nas je 13. kolo HNL-a u kojem nije falilo uzbuđenja i drame, ali i jedne nesvakidašnje situacije.

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Dinama i Lokomotive (2:1) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osječani su pobijedili Istru 3-1, a rezultat je mogao biti i uvjerljiviji da im u 67. minuti nije poništen gol. Bukvić je ubacio loptu iz kornera, igrač Istre je pao, a u tome trenutku se začula zviždaljka. Svi su stali, mislili su da je sudac dosudio prekršaj, ali zvižduk je došao s tribina. Dok su svi zbunjeno gledali oko sebe, Jugović je ubacio, a Duarte zabio. Sudac Jakov Titlić je prvo priznao, ali potom i poništio gol. Postupio je u skladu s pravilima.

- Treba biti spreman na neočekivane situacije, bilo je ispravno procijenjeno, ali to treba biti brže zbog dojma. Sve je prema pravilima. U trenutku zvižduka s tribina, igrači Istre su stali, a to su preduvjeti da se igra zaustavi. To je suca iznenadilo, nije najbolje reagirao u datom trenutku, ali donio je ispravnu odluku. U pravilima jasno piše. Zašto se lopta spuštala u kaznenom prostoru, jer se to dogodilo u kaznenom prostoru. Zašto nije bio prisutan igrač Osijeka? Ako se spušta u kaznenom prostoru, onda se spušta isključivo golmanu. Isprazniti tribine? Za to bi trebao delegat. Sjajna reakcija suca je što je otišao prema četvrtom pa donio odluku. Miran govor tijela, nije bilo problema - rekao je sudački stručnjak Mario Strahonja u emisiji Stadion.

Hajduk je u petak na otvaranju kola pobijedio Slaven Belupo (1-0) golom Marka Livaje iz jedanaesterca u završnici prvog dijela. Kapetan Hajduka je pucao po golu, a ona je u ruku pogodila Borasa.

- Pozicija suca suca Ercega je bila školska, no dvojica igrača su mu pokrila vidno polje. Jasno je da je ruka braniča proširila obujam tijela i to je isključivo kažnjiva ruka. Sudac nije ni dugo gledao snimku nakon reakcije VAR-a, bilo mu je jasno da je to penal.

Dinamo je u dramatičnoj utakmici pobijedio Lokomotivu (2-1). Gosti su na početku utakmice tražili jedanaesterac nakon što je Theophile-Catherine skočio na Tucija i srušio ga.

- Ovo nije penal jer je Theophile išao na loptu, a napadač Lokomotive nije išao u skok i podmetnuo se stoperu. Inicirao je taj pad i igrač u skoku morao je pasti na napadača. Ušao je pod njega, nije išao u skok i sve je okej - rekao je Strahonja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U drugom poluvremenu je Gabriel Vidović pao u gostujućem šesnaestercu nakon duela s Bartolecom. Jović je sudio penal, ali je nakon reakcije VAR sobe pogledao snimku i poništio ga.

- Sudac je dobro sudio cijelu utakmicu, ali tu se dogodila situacija u kojoj je sudio penal kojeg nije bilo. Bilo je laganog držanja za ruku, ali to nije faul za penal. Nema snage, to nisu nogometne situacije na osnovu kojih bi ih trebalo kazniti. Vidović nije kontrolirao loptu, vrlo dobra procjena VAR sobe. Ispravna odluka što je Jović poništio svoju odluku.