Strani novinari oduševljeni su atmosferom s dočeka: 'Pa što će tek biti ako Hrvati uzmu zlato'

Hrvatska je na glavnom zagrebačkom trgu dočekala brončane rukometaše i fešta je još jednom obišla svijet. Opet je centar Zagreba bio pun sreće, pjesme i baklji, a većina stranih medija prenijela je što se događalo u Hrvatskoj. Većina je ostala bez teksta i još jednom se naklonila Hrvatskoj i njenoj ljubavi prema sportu.

Brojni novinari i mediji ostavljali su svoje komentare.

- Hrvatska živi i diše sport. Njihovi masovni dočeci su legendarni, bilo da se radi o vaterpolu, nogometu ili rukometu. Nacionalni uspjeh slavi se uz veliko veselje, ili preciznije, uz baklje - napisao je španjolski As, koji se u tekstu osvrnuo i na kaos koji je nastao oko organizacije dočeka.

- Ne želim ni zamisliti Zagreb onog dana kada Hrvatska osvoji još jedno zlato - napisao je oduševljeno španjolski rukometni novinar Asier Oiarbide na X-u.

Pridružio se i Jorge Daniel Amigo, novinar Marce, koji je jednostavno napisao: "Ovako Zagreb odaje počast hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji". I danska televizija TV 2 se nadovezala:

- Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato. More ljudi izašlo je na ulice i pozdravilo rukometaše. Definitivno su scene puno luđe nego u Kopenhagenu.

Hrvati znaju napraviti odličnu feštu i to se vidi iz dočeka u doček. Nogometaši, rukometaši, olimpijci. Svaki put je garantiran spektakl u Zagrebu koji odzvanja Europom i svijetom. Tu su i drugi gradovi, a i oni će ugostiti svoje rukometne heroje. Velika zabava sprema se u Zadru, gdje će dočekan biti i Dagur Sigurdsson.