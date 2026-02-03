Obavijesti

Sport

Komentari 2
OSTALI BEZ TEKSTA

Strani novinari oduševljeni su atmosferom s dočeka: 'Pa što će tek biti ako Hrvati uzmu zlato'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Strani novinari oduševljeni su atmosferom s dočeka: 'Pa što će tek biti ako Hrvati uzmu zlato'
Zagreb: Bakljada na Trgu bana Josipa Jelačića povodom dočeka rukometaša | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska živi i diše sport. Njihovi masovni dočeci su legendarni, bilo da se radi o vaterpolu, nogometu ili rukometu, napisalo je španjolski portal Diario As, a priključili su se i ostali

Admiral

Hrvatska je na glavnom zagrebačkom trgu dočekala brončane rukometaše i fešta je još jednom obišla svijet. Opet je centar Zagreba bio pun sreće, pjesme i baklji, a većina stranih medija prenijela je što se događalo u Hrvatskoj. Većina je ostala bez teksta i još jednom se naklonila Hrvatskoj i njenoj ljubavi prema sportu.

Pokretanje videa...

Pogledajte spektakularne snimke dočeka rukometaša iz zraka 00:42
Pogledajte spektakularne snimke dočeka rukometaša iz zraka | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Brojni novinari i mediji ostavljali su svoje komentare.

- Hrvatska živi i diše sport. Njihovi masovni dočeci su legendarni, bilo da se radi o vaterpolu, nogometu ili rukometu. Nacionalni uspjeh slavi se uz veliko veselje, ili preciznije, uz baklje - napisao je španjolski As, koji se u tekstu osvrnuo i na kaos koji je nastao oko organizacije dočeka. 

- Ne želim ni zamisliti Zagreb onog dana kada Hrvatska osvoji još jedno zlato - napisao je oduševljeno španjolski rukometni novinar Asier Oiarbide na X-u.

Pridružio se i Jorge Daniel Amigo, novinar Marce, koji je jednostavno napisao: "Ovako Zagreb odaje počast hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji". I danska televizija TV 2 se nadovezala:

- Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato. More ljudi izašlo je na ulice i pozdravilo rukometaše. Definitivno su scene puno luđe nego u Kopenhagenu.

Hrvati znaju napraviti odličnu feštu i to se vidi iz dočeka u doček. Nogometaši, rukometaši, olimpijci. Svaki put je garantiran spektakl u Zagrebu koji odzvanja Europom i svijetom. Tu su i drugi gradovi, a i oni će ugostiti svoje rukometne heroje. Velika zabava sprema se u Zadru, gdje će dočekan biti i Dagur Sigurdsson.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Dinamo poslao ponudu za napadača Osijeka, a mladi as Slavena blizu dolaska?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo poslao ponudu za napadača Osijeka, a mladi as Slavena blizu dolaska?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026