- Ba\u0161 se na\u0161ao tu za taj nokaut. On je tip koji udara, ali ne izbjegava tu\u0111e udarce dok to radi. Nije mogao nigdje s obzirom na to da su konopi bili iza njega. On je pravi ratnik, sna\u017eni Meksikanac, no bio sam bolji danas - rekao je Davis nakon pobjede.

Uz WBA pojas super-perolake kategorije, Davis je zadr\u017eao i svoj regularni pojas lake kategorije te otkriva kako \u0107e se boriti u obje kategorije.\u00a0

- Ne izbjegavam nikog, uzimat \u0107u najbolje prilike za borbu, ali ne\u0107u izbjegavati nikoga, ja sam broj jedan - zaklju\u010dio je Davis.

Borbu je u\u017eivo pratio i hrvatski NBA ko\u0161arka\u0161, talentirani Luka \u0160amani\u0107 (20) koji upravo u Teksasu i igra za San Antonio Spurse.