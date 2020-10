-Mislim da\u00a0izgleda sjajno. Izgleda\u00a0vrlo dobro. Bio\u00a0sam zaista ponosan\u00a0kad sam ga vidio koju je transformaciju napravio sa svojim tijelom. Ve\u0107ina momaka, s 54 godine, po\u010dinju\u00a0odbrojavati dane. Kad sam u\u0161ao u ring s 32 godine, smatrao sam\u00a0se starim tipom.

<p>Američke boksačke legende <strong>Mike Tyson </strong>(54) i<strong> Roy Jones</strong> Jr (51) će nakratko 28. studenog izaći iz mirovine i fanovima pružiti boksački meč kakav još svijet ne pamti. Vidjeli smo razne boksačke spektakle, ali još nikad dva 'djeda' od pet, šest banki kako se mlate u ringu. Roy Jones Jr ih je nazvao - 'nakazama'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mike Tyson na treningu</strong></p><p>Veliki spektakl na rasporedu je 28. studenog kad će se ova dvojica 'potući' u egzibicijskom meču od osam rundi, naravno ukoliko će obojica stajati na nogama.</p><p>Tyson će u ring ući 15 godina nakon što je 'objesio rukavice o klin' poslije dva uzastopna poraza od Dannyja Williamsa i Kevina Mcbridea, no 54-godišnjak tvrdi da je vratio sat unatrag i da teži jednako kao kad je i debitirao s 18 godina. </p><p>- Posljednji put kad sam imao ovoliko težio imao sam 17 ili 18 godina. Zaista sam zadovoljan svime što sam radio, sve je u samopouzdanju i samopotvrđivanju. Nevjerojatno, jednostavno sam spreman za ovo. Ne mogu to objasniti riječima - pa još kratko dodao:</p><p>- Idem dok god ovo bude funkcioniralo. Moja će legenda biti da sam dao puno više nego što sam uzeo. </p><p>Podsjetimo, Mike Tyson je te davne 1985. debitirao noukautom protiv Mercedesa, a u istoj godini nanizao još čak 14 pobjeda, naravno sve nokautom. </p><p> Jones, koji se povukao tek 2018. godine, ostao je zapanjen Tysonovom brzinom i snagom iz video isječaka na društvenim mrežama.</p><p>-Mislim da izgleda sjajno. Izgleda vrlo dobro. Bio sam zaista ponosan kad sam ga vidio koju je transformaciju napravio sa svojim tijelom. Većina momaka, s 54 godine, počinju odbrojavati dane. Kad sam ušao u ring s 32 godine, smatrao sam se starim tipom.</p><p>-Ne možeš više boksati,a sad kad vidiš kako Mike udara, onako kako to radi. Fenomenalno. To je ludo. Mi smo nakaze - zaključio je Jones Jr.</p>