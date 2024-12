Strašna ispovijest europske prvakinje: 'Budila bih se usred seksa na koji nisam pristala'

Aktualna europska prvakinja u troskoku Ana Peleteiro (29) otvorila je dušu i odlučila progovoriti o zlostavljanju kroz koje je prolazila s bivšim partnerom kojeg nije imenovala. Mučne detalje podijelila je kako bi podigla svijest o zlostavljanju i pomogla drugim ženama u sličnim situacijama.

- Noću bih se budila usred seksa na koji nisam pristala. A ipak sam ostala s njim. Apsolutno sve na meni se promijenilo, od odjeće do frizure, načina na koji sam se ponašala sa svojom obitelji, distancirala sam se od puno ljudi. A ipak sam ostala - ispričala je Španjolka.

Foto: Ian Rutherford/PRESS ASSOCIATION

Osvajačica brončane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju istaknula je kako je bila žrtva ucjena i manipulacija.

- Rekao mi je da će naša veza biti uništena ako ne budemo imali seksualni odnos kad god on to poželi. Govorio je da oni koji ne jedu kod kuće jedu vani te da se ne bih trebala iznenaditi ako mi kasnije bude nevjeran. Vraćao se s putovanja s ljubavnim ugrizima po tijelu i govorio bi mi da su to ugrizi buba koje su možda bile u madracu. A ipak sam ostala - izjavila je i dodala:

Foto: Soeren Stache/DPA

- Svaki put kad sam posumnjala da razgovara s drugom djevojkom, kad sam bila blizu otkrivanja njegove nevjere, govorio bi mi da sam potpuno luda, da su to sve izmišljotine u mojoj glavi. Otkrila sam stotine e-mailova koje je slao bivšoj partnerici izluđujući je, a meni je govorio da je ona opsjednuta njime. A ipak sam ostala.

Peleteiro je to mračno razdoblje uspjela ostaviti iza sebe. Danas je udana za francuskog troskokaša Benjamina Compaoréa (37) i s njime ima kćer.