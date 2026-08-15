Strašne scene: Zvijezda Bayerna srušila se na terenu i zabrinula sve prisutne na Allianz Areni

Bayern je u prijateljskoj utakmici pred domaćom publikom na Allianz Areni pobijedio Leipzig s 3-1 i osvojio Telekom Cup, ali rezultat je pao u drugi plan zbog situacije na terenu koja je zabrinula sve prisutne.

Naime, jedan od strijelaca Jamal Musiala zabio je za konačnih 3-1 u 81. minuti, a onda je dvije minute kasnije ostao nepomično ležati na terenu. Njegovi suigrači brzo su reagirali i pozvali liječničku pomoć na teren.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jamal Musiala briefly fainted due to the heat but suffered no injury. 😬🔴



Saibari reacted quickly and provided immediate help, ensuring Musiala was okay. ❤️🙏 pic.twitter.com/59L7oVHxK8 — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 15, 2026

Kako piše Bild, stadion je u tim trenucima potpuno utihnuo. Nakon nekoliko trenutaka stigao je ohrabrujući znak liječnika da je s njemačkim reprezentativcem sve u redu, nakon čega su navijači počeli skandirati Musialino ime.

Musiala je samostalno napustio teren, a kako njemački mediji prenose, srušio se zbog vrtoglavice i dehidracije uzrokovane visokim temperaturama. U Munchenu je za vrijeme susreta izmjereno čak 33 Celzijeva stupnja. Nije samo Musiala zabrinuo navijače Bayerna, igru je morao napustiti Kim Min-jae zbog problema s bedrenim mišićem, nakon čega je zamijenjen.