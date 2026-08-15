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JAMAL MUSIALA

Strašne scene: Zvijezda Bayerna srušila se na terenu i zabrinula sve prisutne na Allianz Areni

Piše Issa Kralj,
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Strašne scene: Zvijezda Bayerna srušila se na terenu i zabrinula sve prisutne na Allianz Areni
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Foto: Angelika Warmuth
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Drama u Munchenu! Bayern slavio 3-1, ali Musiala se srušio od vrućine i dehidracije, pa je stadion zanijemio

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Bayern je u prijateljskoj utakmici pred domaćom publikom na Allianz Areni pobijedio Leipzig s 3-1 i osvojio Telekom Cup, ali rezultat je pao u drugi plan zbog situacije na terenu koja je zabrinula sve prisutne. 

Naime, jedan od strijelaca Jamal Musiala zabio je za konačnih 3-1 u 81. minuti, a onda je dvije minute kasnije ostao nepomično ležati na terenu. Njegovi suigrači brzo su reagirali i pozvali liječničku pomoć na teren. 

Kako piše Bild, stadion je u tim trenucima potpuno utihnuo. Nakon nekoliko trenutaka stigao je ohrabrujući znak liječnika da je s njemačkim reprezentativcem sve u redu, nakon čega su navijači počeli skandirati Musialino ime.

Musiala je samostalno napustio teren, a kako njemački mediji prenose, srušio se zbog vrtoglavice i dehidracije uzrokovane visokim temperaturama. U Munchenu je za vrijeme susreta izmjereno čak 33 Celzijeva stupnja. Nije samo Musiala zabrinuo navijače Bayerna, igru je morao napustiti Kim Min-jae zbog problema s bedrenim mišićem, nakon čega je zamijenjen.

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