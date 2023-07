Strava u Brazilu: Tijelo mladog nogometaša našli raskomadano i bez glave! Tražili ga 10 dana...

Šokantna vijest odjeknula je Brazilom. Nakon deset dana potrage za nestalim brazilskim nogometašem Viniciusom Skulnyjem (19) pronašli su ga mrtvog u rijeci Iguatemi u blizini granice s Paragvajem.

Tijelo mu je bilo raskomadano i bez glave, a identificirali su ga na temelju tetovaže, piše Marca. Udove mu nisu pronašli. Smaknuli su ga s tri metka, a potom masakrirali motornom pilom, sumnjaju istražitelji.

Vinicius Skulny nakon utakmice 25. lipnja otišao je na zabavu sa suigračima i prijateljima. Tad su ga posljednji put vidjeli živog.

Uzrok smrti još se istražuje, a brazilski mediji tvrde da je sumnjivac sadašnji dečko bivše nogometaševe djevojke. Prema nekim tvrdnjama, Skulny je nakon zabave otišao posjetiti djevojku, a ubio ju je njen bivši dečko u njegovu domu. No on tvrdi da je to laž i da je nogometaš provalio u njegovu kuću.

Policija je potvrdila da je uhitila jednog muškarca ne otkrivajući njegov identitet, a majka nogometaša Eliana kratko se oglasila:

- Našli su ga u rijeci masakriranog. Kako okrutno, Bože moj! Moj je sin bio dobar dečko...