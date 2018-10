Potvrđeno! Vlasnik Leicestera bio je u helikopteru koji je pao

Helikopter u kojem je, prema još nepotvrđenim informacijama, bio vlasnik Leicester Cityja Vichai Srivaddhanaprabha srušio se i zapalio u blizini King Power stadiona nakon subotnje utakmice Leiecestera i West Hama u engleskoj nogometnoj ligi.

Ovo je trenutak kad je helikopter poletio s centra.

Još nema vijesti o ozlijeđenima niti potvrde da je vlasnik Leicestera Vichai Srivaddhanaprabha bio u helikopteru. Engleski mediji pišu kako je Srivaddhanaprabha bio na utakmici.

Svjedoci: Pao je kao kamen, ljudi su plakali

Svjedoci nesreće kažu kako je malo nedostajalo da se helikopter sruši na stadion na kojem je u to vrijeme još bilo ljudi. Na terenu su timovi vatrogasaca, hitne pomoći i policije, pojedini engleski mediji pišu kako je teško da ima preživjelih.

- Helikopter se vrtio i potom se zabio u pod kao kamen. Članovi prve momčadi izjurili su sa stadiona u suzama. Na recepciji su svi šutjeli, čuli su se samo jecaji ljudi koji su ostali nakon utakmice - ispričao je svjedok za BBC.

Novinar Sky Sportsa Rob Dorsett bio još na stadionu, oko sat vremena nakon utakmice, i vidio je kako helikopter polijeće s centra kao i nakon svake utakmice.

Pilot je izgubio kontrolu samo nekoliko sekundi nakon što je helikopter bio u zraku iznad jugoistočnog dijela King Power stadiona.

- Motor mu se ugasio i helikopter se počeo vrtjeti. Prvo se čuo nekakav zvuk, a potom je sve utihnulo i čuo se prasak. U trenu se pretvorio u vatrenu kuglu na parkiralištu u blizini stadiona - ispričao je drugi svjedok.

Vichai Srivaddhanaprabha (60), milijarder s Tajlanda i 378. najbogatiji čovjek na svijetu, na svaku domaću utakmicu dolazi i odlazi privatnim helikopterom.

Foto: Tim Goode/Press Association/PIXSELL

Nakon utakmice njegov helikopter slijeće na centar. Tako je bilo i nakon susreta Leicestera i West Hama u subotu (1-1). Helikopter je došao po vlasnika kluba i srušio se iz još nepoznatih razloga nedugo nakon polijetanja.

Engleski mediji pišu da je samo Srivaddhanaprabha od obitelji bio na utakmici.

Helikopter je poletio, prošao iznad jugoistočnog dijela stadiona i srušio se na obližnje parkiralište. Plamen se vidio i sa stadiona, a neki od navijača su zaplakali.

Zvukove mirne subotnje večeri zamijenile su sirene na vozilima vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

- Poletio je kao i svaki put. Okrenuo se prema jugoistoku i srušio se. Mislim da nije bilo ljudi tamo gdje je pao i zapalio se. Još se tresem - rekao je jedan od svjedoka za britanski Daily Mail.

