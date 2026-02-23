Obavijesti

Stravičan nokaut Modrićevog suigrača. Upitan je za Mundijal

Piše HINA, Ivan Kužela,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ruben Loftus-Cheek doživio je užasnu ozljedu čeljusti protiv Parme. Englez je završio s prijelomom čeljusti i slomljenim zubima i čeka ga operacija i višemjesečna pauza. Engleska SP 2026. otvara s Hrvatskom

Engleski reprezentativni veznjak Ruben Loftus-Cheek (30) zadobio je tešku ozljedu vilice tijekom susreta 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Parme te ga očekuje operacija i duže izbivanje s travnjaka, navode talijanski mediji.

Početkom utakmice Loftus-Cheek se sudario s vratarom Parme ​Edoardom Corvijem te je morao biti iznesen s terena.

- Uz slomljenu čeljust Englez ima i dvije posjekotine te dva slomljena zuba. Radi se o vrlo teškoj ozljedi te će biti podvrgnut operaciji kasnije u ponedjeljak. Očekuje se kako će oporavak trajati više mjeseci, objavio je Sky Sports Italia.

Još nema službene reakcije Milana na težinu ozljede Loftus-Cheeka. Susret je završio pobjedom Parme 1-0 nakon koje drugi Milan za vodećim Interom zaostaje čak 10 bodova. 

Englez je za Milan ove sezone odigrao 27 utakmica, zabio tri pogotka i podijelio jednu asistenciju. Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu je upitan, a Engleska prvi susret igra protiv Hrvatske 17. lipnja na AT&T stadionu u teksaškom Arlingtonu.

