Ruben Loftus-Cheek doživio je užasnu ozljedu čeljusti protiv Parme. Englez je završio s prijelomom čeljusti i slomljenim zubima i čeka ga operacija i višemjesečna pauza. Engleska SP 2026. otvara s Hrvatskom
Stravičan nokaut Modrićevog suigrača. Upitan je za Mundijal
Engleski reprezentativni veznjak Ruben Loftus-Cheek (30) zadobio je tešku ozljedu vilice tijekom susreta 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Parme te ga očekuje operacija i duže izbivanje s travnjaka, navode talijanski mediji.
Početkom utakmice Loftus-Cheek se sudario s vratarom Parme Edoardom Corvijem te je morao biti iznesen s terena.
- Uz slomljenu čeljust Englez ima i dvije posjekotine te dva slomljena zuba. Radi se o vrlo teškoj ozljedi te će biti podvrgnut operaciji kasnije u ponedjeljak. Očekuje se kako će oporavak trajati više mjeseci, objavio je Sky Sports Italia.
Još nema službene reakcije Milana na težinu ozljede Loftus-Cheeka. Susret je završio pobjedom Parme 1-0 nakon koje drugi Milan za vodećim Interom zaostaje čak 10 bodova.
Englez je za Milan ove sezone odigrao 27 utakmica, zabio tri pogotka i podijelio jednu asistenciju. Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu je upitan, a Engleska prvi susret igra protiv Hrvatske 17. lipnja na AT&T stadionu u teksaškom Arlingtonu.
