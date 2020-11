Stravična nesreća u Bahreinu: Grosjean se zabio u zid, bolid se u udarcu prepolovio i izgorio

Sudario se s Kvyatom, od sudara se zabio u zid, a njegov bolid se prepolovio. Odmah je vatra uhvatila cijeli bolid te je na trenutak bilo upitno i kako je prošaos am vozač, no on je uspio iskočiti iz bolida na vrijeme

<p>Na Velikoj nagradi Bahreina odmah nakon starta <strong>Romain Grosjean</strong> doživio je stravičnu nesreću.</p><p>Sudario se s Kvyatom, od sudara se zabio u zid, a njegov bolid se prepolovio. Odmah je vatra uhvatila cijeli bolid te je na trenutak bilo upitno i kako je prošaos am vozač, no on je uspio iskočiti iz bolida na vrijeme. </p><p>Bolid se doslovno prepolovio na pola.</p><p>Grosjean je živ, a čini se kako ima samo lakše ozljede. Šepajući je išao do vozila Hitne.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1333053063117103105?fbclid=IwAR0ZYwg_PcMYqg52_5z7_zA4k7EglJWSlfJcYlyocKfgm8-y5XN6ZzIYlT0" target="_blank">OVDJE.</a></i></p>