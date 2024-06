Strinić: Gattuso traži red, rad i disciplinu, ali nije prestrog. Kale i Hajduk su povukli dobar potez

Gattuso? Bit će zanimljivo i u svlačionici i na terenu. Surađivali smo godinu dana u Milanu, imali smo super odnos i o njemu kao osobi mogu reći sve najbolje. Kao trener je onakav kakav je bio i kao igrač, voli red, rad i disciplinu i tu nema popusta – kazao nam je nekadašnji Hajdukov prvotimac i član srebrene generacije Vatrenih iz Rusije Ivan Strinić.

Strinić i Gattuso surađivali su u Milanu pred kraj Strinićeve karijere, kada je izmučen ozljedama više sjedio na tribinama i na klupi nego igrao. Više se družio s liječnicima nego s trenerom, no unatoč tome jako je dobro upoznao Milanovu legendu za koju ima samo riječi hvale.

- Što reći o njegovom statusu u klubu i u gradu, on je legenda Milana, jedan od najomiljenijih igrača, no nažalost nije dobio priliku u najboljem trenutku za klub. Bilo je to vrijeme previranja, mijenjanja struktura kluba i uprava, dolazili su Zvone i Maldini... Nije dobro ispalo rezultatski, ali on je za to bio najmanje kriv. Na koncu je morao otići ali vjerujem da će se jednom vratiti, jer njega navijači Milana obožavaju.

Nastranu rezultati Milana, nas je u prvom redu zanimalo kakav je Gattuso kao trener, što od njega možemo očekivati, odnosno, je li on taj koji će "uvesti red".

- Ne bih ja to tako rekao, nije on toliko strog koliko voli red i rad. Voli on i za...anciju, rekao bih da je baš optimalan po tom pitanju. Prije treninga recimo zna zaigrati s igračima "kolo", bude tu i ljutnje i uklizavanja, nema poštede ni sam za sebe, a kamo li za druge. On se u tim situacijama ponaša kao kad je bio igrač, ne štedi ni sebe ni druge. Zna se i našaliti, ali kad počne trening to je druga priča, maksimalna ozbiljnost i posvećenost radu. Tu neće biti popusta ni za koga - kaže Strinić i dodaje:

- Ne znam dolaze li s njim i pomoćnici ali ako dolaze to će biti jako dobro jer su bili jako dobar tim, nadopunjavali su se... Hajduk definitivno nije pogriješio što ga je doveo, vidjet ćemo kako će se snaći i prilagoditi na naš mentalitet i ligu, ali ja vjerujem da će uspjeti napraviti pomak koji svi mi kojima je Hajduk u srcu toliko čekamo.

Strinić je jako dobar s novim sportskim direktorom Nikolom Kalinićem pa je iskoristio priliku pohvaliti ga.

- Dobro je počeo, zvučno pojačanje na mjestu trenera, sad još da dovede i kojeg igrača i da se napokon krene raditi kako treba... Možda je trebalo sve skupa i malo ranije zaokružiti, ali s obzirom kakvog je trenera kapitalca doveo isplatilo se čekati. Kale je tek na početku, trebat će mu malo sreće i pameti, ali poznavajući njega, on će ciljati samo na ono što je najbolje za Hajduk.