Štrlek: Možda je i bolje što nas ne vide kao favorite za medalju

Nije to bilo najbolje, ali zato su to pripremne utakmice poput ove s Crnom Gorom. 'Kauboji' su u prijateljskoj utakmici u Poreču pobijedili Crnogorce rezultatom 34-22 (14-12).

Izbornik Lino Červar isprobao je sve raspoložive igrače osim golmana Filipa Ivića, a posebno dobro odgovorili su igrači s klupe. Sjajni su bili David Mandić i Halil Jaganjac. Mlado krilo zabilo je pet golova, dok je sjajni šuter Jaganjac zabio tri gola. Iz prve postave opet se istaknuo odlični Manuel Štrlek sa šest pogodaka. Bio je najbolji strijelac na susretu, a najavio je Svjetsko prvenstvo.

- Još smo u jakom treningu, jučer smo ih imali tri, tako da su malo teške noge. Ipak, ne treba nam to biti izgovor, moramo puno bolje. Primali smo neke lagane golove, pogotovo s vanjskih pozicija. Imamo dovoljno vremena popraviti stvari do prvenstva. Kada dobijemo na svježini, to će još bolje izgledati. Na prvenstvu ćemo biti svima nezgodni. Možda je i bolje što nas mediji ne vide kao favorite. Idemo odigrati dobro prvenstvo, imamo kvalitetne igrače, idemo utakmicu po utakmicu, sve je moguće - rekao je Manuel Štrlek nakon utakmice pa posebno pohvalio nove suigrače:

- Htio bih čestitati mladima, neki su imali prvi nastup za selekciju. Mislim da su svi zadovoljili, dali sve od sebe i poginuli na terenu. To je dodatan plus nama starijima, dođu mladi koji grizu, tjeraju te na još više i bolje. Uvijek treba gledati pozitivno na zdravu konkurenciju. Hrvatska je uvijek imala dobru školu rukometa. To je naš najveći plus - završio je Štrlek.