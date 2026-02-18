Stručna studija otkrila: Stadion Poljud nije moguće obnoviti!

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu predstavili su stručna analiza stanja stadiona Poljud. Zaključci ukazuju na značajna oštećenja nastala višedesetljetnim korištenjem i izloženosti vremenskim utjecajima, što je potaknulo raspravu o budućnosti stadiona. Analiza, koju je predstavio profesor emeritus Ante Mihanović, pokazala je da je stadion u stanju trajne sanacije i da je rekonstrukcija postojećeg stadiona nemoguća.

Tijekom stručnog predavanja pod nazivom "Zamor čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom", profesor Mihanović je jednim od glavnih uzroka oštećenja naveo zamor materijala, proces u kojem dugotrajno cikličko djelovanje vjetra, posebice udara bure, utječe na čvrstoću čeličnih i armiranobetonskih dijelova.

Ovaj fenomen, koji nije bio u primarnom fokusu prilikom originalnog projektiranja, s vremenom je doveo do oštećenja na pojedinim elementima čelične konstrukcije. Prema analizi, objekt zahtijeva kontinuiranu sanaciju, dok bi sveobuhvatna obnova u postojećim gabaritima predstavljala značajan tehnički i financijski izazov. Pitanje je koliko bi se za to vrijeme mogao koristiti za utakmice.

Pukotine u betonu sanirali pur pjenom!?

Stanje stadiona rezultat je dugogodišnjeg izostanka sustavnog održavanja, što potvrđuju i zaključci elaborata o stanju Poljuda iz travnja 2024. Stručnjaci su zabilježili specifična oštećenja, poput pukotina u betonu koje su sanirane pur-pjenom i kitom. Zabilježena je i korozija na krovnoj konstrukciji, zbog koje postoji rizik od odvajanja i pada dijelova leksanskog pokrova prilikom jačih udara vjetra.

Prema ranijim izvješćima, stadion ne zadovoljava ni današnje standarde potresne otpornosti, iako Mihanović ističe da je vjetar, a ne potres, glavno opterećenje za ovu građevinu. Prvo redovno održavanje trebalo je započeti deset godina nakon izgradnje 1979., no sustavne brige o stadionu nije bilo ni idućih desetljeća.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na temelju stručnih analiza, Grad Split naručio je izradu sveobuhvatne Studije izvodljivosti koja bi trebala ponuditi rješenja za budućnost Poljuda. Prema najavama gradonačelnika Tomislava Šute, razmatraju se tri moguća scenarija: obnova postojećeg zdanja, izgradnja potpuno novog stadiona na drugoj lokaciji, vjerojatno na Brodarici, ili rušenje starog i gradnja novog stadiona na istoj, poljudskoj lokaciji.

Nakon što studija bude gotova, konačnu odluku o sudbini stadiona trebali bi donijeti građani na referendumu. U međuvremenu, odobreno je 600.000 eura od strane Ministarstva turizma i sporta za izradu potrebne dokumentacije, što je prvi korak u procesu čiji će se konačni trošak, ovisno o odabranom modelu, procjenjivati u desecima milijuna eura.