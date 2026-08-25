Studenti veslači spremaju šou na Jarunu: Velika europska smotra okupit će 500 sudionika

Zagreb se krajem kolovoza ponovno sprema ugostiti najbolje europske studentske veslače. Od 26. do 29. kolovoza Jarun će biti domaćin 16. EUSA Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju, velikog sportskog događaja koji će u hrvatsku metropolu dovesti oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz čak 23 europske zemlje.

Foto: EUSA rowing

Na regatnoj stazi Športsko-rekreacijskog centra Jarun snage će odmjeriti studentske posade iz cijele Europe, a među njima i predstavnici triju hrvatskih visokoškolskih ustanova - Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i RIT Croatia. Posebnost ovog natjecanja je što veslači nastupaju pod zastavom sveučilišta na kojima studiraju, neovisno o tome iz koje zemlje dolaze.

Zagreb pritom nije slučajno odabran za domaćina. Jarun već desetljećima ima posebno mjesto na karti europskog i svjetskog akademskog veslanja. Na zagrebačkoj stazi održana su brojna velika natjecanja, uključujući FISU Svjetsko studentsko veslačko prvenstvo 1998., EUSA Europsko prvenstvo 2008. te natjecanja u sklopu Europskih sveučilišnih igara 2016. godine.

Upravo je prvenstvo 2008. ostalo posebno upisano u hrvatsku veslačku povijest. Tada su za Sveučilište u Zagrebu u dvojcu na pariće zlato osvojili Damir Martin i Valent Sinković, danas među najvećim imenima hrvatskog veslanja.

Jarun je EUSA veslače ponovno ugostio i prije dvije godine, a domaće su posade tada imale itekako razloga za slavlje. Hrvatska sveučilišta osvojila su ukupno šest medalja, pet je pripalo Sveučilištu u Zagrebu, a jedna Sveučilištu u Splitu. Sličan se uspjeh priželjkuje i ove godine, kada će domaći veslači imati priliku nastupiti pred svojom publikom.

Foto: EUSA rowing

Program počinje svečanim otvorenjem u srijedu, 26. kolovoza, u 19:30 sati na ŠRC-u Jarun. Prve utrke na rasporedu su u četvrtak, dan kasnije slijede polufinala, dok će se najbolji u subotu, 29. kolovoza, boriti za medalje u finalnim utrkama. Nakon završetka natjecanja uslijedit će i svečana ceremonija dodjele medalja.

Ulaz za gledatelje je slobodan, pa će svi zainteresirani utrke moći pratiti s tribina i obale Jaruna. Za one koji neće moći biti na licu mjesta bit će osiguran i izravan prijenos svih utrka putem službenog YouTube kanala prvenstva.