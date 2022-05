Studentica osvojila Mbappeovo srce: Starija od njega 5 godina

Španjolski mediji sele ga u Madrid, a francuski tvrde da ostaje u Parizu. Dok se nagađa o njegovoj budućnosti, Kylian Mbappé (23) je zapalio euforiju među navijačima Reala nakon što se pojavio u glavnom gradu Španjolske. Navijači su uvjereni da je to znak da na ljeto dobivaju veliku zvijezdu.

No, gdje god na kraju završio, s njim će biti i odabranica srca njegova. Jedan je od najboljih najpopularnijih igrača na planeti, ali svoj život drži pod ključem. Jako malo se zna o njemu, pogotovo o ljubavnom životu. No, francuski mediji uspjeli su iskopati tko je osvojio njegovo srce.

Njezino ime je Aviv Sarah Meiri, još uvijek studentica i manekenka iz Izraela. Prije nekoliko dana zanosna ljepotica bila je u Parizu, navodno je viđena u društvu zvijezde PSG-a i to je očito bilo dovoljno da francuski mediji ustvrde kako je upravo ona osvojila njegovo srce. No, potvrdu u vidu fotografije nemaju jer je Mbappé pažljivo birao gdje će izvesti svoju novu djevojku.

Meiri je pet godina starija od Mbappéa, ali to im očito nije nikakav problem. I ona se trudi da sakrije sve informacije od medija. O njoj se jako malo zna, a još dodatno je francuskim medijima otežala posao tako što je zaključala profile na društvenim mrežama.

Kako god, Aviv bi uskoro mogla svog novog dečka posjećivati u Madridu. Još na početku sezone bio je na korak od Reala, PSG ga nije htio prodati, ali on zato nije htio produljiti ugovor koji mu istječe na kraju sezone.

Sve je izvjesnije kako će karijeru nastaviti u Realu i to kao slobodan igrač, no Le Parisien je prije nekoliko dana donio vijest kako je PSG opet započeo nove pregovore oko novog ugovora sa svojom mladom zvijezdom. Štoviše, tvrdili su da sigurno ostaje, no brzo ih je demantirala njegova majka.

Ako je suditi po klasičnim nogometnim sapunicama, bit će ovo dugo ljeto.

