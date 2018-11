Sturridge optužen za klađenje na Premiership, moguća kazna

Daniel Sturridge nalazi se u nezavidnoj situaciji. Engleski mediji pišu da se u siječnju ove godine kladio na rezultate utakmica te da je druge savjetovao na koga da se klade. Popularni Stu je u to vrijeme bio na posudbi u West Bromwich Albionu s kojim je ispao iz lige.

- Daniel nam je rekao da se nikad u životu nije kladio na nogomet te da je nevin. Klub i igrač će napraviti sve kako bi maksimalno surađivali s istražiteljima i što prije riješili ovaj slučaj - kazali su iz Liverpoola preko svojih službenih kanala.

BREAKING @LFC Daniel Sturridge charged with betting offences by the FA. Charges relate to betting on games and supplying information to another individual making a bet. pic.twitter.com/eP9GvPfIkt