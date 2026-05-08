Suarez se pokajao, želi se vratiti u urugvajsku reprezentaciju...

Nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva najbolji strijelac u povijesti urugvajske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Luis Suarez kazao je kako je otvoren za mogući povratak u momčad "nebeskoplavih" iako je u rujnu 2024. godine objavio kraj reprezentativne karijere nakon sukoba s izbornikom Marcelom Bielsom. Prije više od godinu i pol dana Suarez je optužio Bielsu kako stvara razdor unutar momčadi te da se hladno odnosi prema igračima.

- Tada sam rekao neke stvari koje nisam smio. Moraš biti u stanju priznati svoje greške, za mene je to sada prošlost. Ako će me trebati, svojoj zemlji nikada neću reći ne. Dok god sam aktivan, bit ću na raspolaganju -, kazao je Suarez.

Tijekom bogate karijere Suarez je odigrao 143 utakmice za reprezentaciju i postigao 69 golova. Prije 15 godina je s Urugvajom osvojio naslov prvaka Južne Amerike, a bio je sudionikom čak četiri svjetska prvenstva, pa bi mu ovogodišnje, ako ga Bielsa vrati u sastav, bilo čak peto.