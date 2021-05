Urugvajski napadač Luis Suarez osebujna je ličnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Suarezovo vjenčanje

Padanje u šesnaestercu omiljena mu je disciplina, prenaglašavanje svakog kontakta također, a volio se okušati i u nekim drugim egzibicijama pa je tako znao i ugristi svog protivnika.

Prošlog ljeta trebao je potpisati za Juventus, a tom je prilikom varao na ispitu iz talijanskog jezika. Sve u svemu, kontroverza s njim putuje kroz život.

U subotnjem derbiju koji je mogao uvelike utjecati na prvaka Španjolske, Barcelona i Atletico odigrali su 0-0. Prilika je bilo s obje strane, no golmani Ter Stegen i Oblak branili su izvrsno. A u jednoj od upečatljivijih scena utakmice akter je bio - Suarez.

U 37. minuti Ter Stegen je odbio loptu koja je stigla s boka, a na nju je krenuo Urugvajac. Ter Stegen je hitro ustao kako bi prvi stigao do lopte i pri tome je rukom pogodio Suareza u glavu, no iz bilo kojeg kuta snimanja kontakt se činio - minimalnim. Ipak, to nije spriječilo Suareza da padne na pod i hvata se za glavu kao da ga je netko pogodio nogom. Ter Stegen je odmah došao do Suareza i upitao ga čemu takvo simuliranje, a sudac nije niti pomislio suditi penal.

- Hej, Luise, ne tako - vikao je Ter Stegen.

- Ostani tamo. Ostani tamo, šampione - uzvratio mu je Urugvajac, koji je dosta pričao s bivšim suigračima iz Barcelone.

Gerardu Piqueu, koji ga je čuvao, tako je dobacio:

- Mene tražiš?

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Nakon remija na Camp Nouu najviše je profitirao Real koji ima titulu u svojim rukama ako pobijedi u sve četiri preostale utakmice jer ima bolji međusobni omjer od Atletica.

- Nadali smo se da možemo pobijediti, ali još smo živi. Imamo šanse da osvojimo titulu ako pobijedimo zadnje tri utakmice. Sve se može dogoditi. Da, Real će biti prvak ako pobijedi u sve četiri utakmice, ali veliki klubovi se muče - kaže Pique.