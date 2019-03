Suba: Pričam sam sa sobom da se motiviram, trebam biti jak...

Medalja sa Svjetskog prvenstva je uvijek sa mnom, u mom ruksaku, sa mnom na cesti, otkrio je Danijel Subašić (34) u razgovoru za jedan od najuglednijih svjetskih sportskih listova, francuski L'Equipe.

L'Equipe je napravio veliku priču s našim golmanom koji im je otkrio puno zanimljivih detalja iz karijere. Usporedio je atmosferu i navijače na utakmicama u Monacu s atmosferom koju je proživljavao kao igrač Hajduka, a pričao je i o kraju karijere.

S Monacom je osvojio francusko prvenstvo, igrao polufinale Lige prvaka, ali najveći trenutak karijere mu je bez sumnje osvajanje svjetskog srebra s Hrvatskom.

[video: 1200366 / ]

Savjetovali mu da završi karijeru

- To je najbolje sjećanje na moju karijeru. Modrić je osvojio tri Lige prvaka, a meni je rekao kako je finale SP-a koje igraš za svoju zemlju nešto posebno i neponovljivo - rekao je Suba koji je zbog ozljede propustio prvi dio sezone. Ozlijedio se u Rusiji pa nije mogao braniti za Monaco sve do siječnja. I to u sezoni koju će Monaco pokušati što prije zaboraviti. Dugo su bili na samome dnu, do kraja siječnja jedva da su ikoga pobijedili, ali sada imaju niz od sedam utakmica bez poraza.

- Neki doktori su mi savjetovali da završim karijeru, ali sam odbio. Znao sam da će ponovno doći moje vrijeme... Pitaju me ljudi je li mi bilo teško zbog svega što sam prolazio. Teško mi je bilo kada sam u Hrvatskoj zarađivao 200 eura i kada bih plaću za siječanj dobio u travnju. U Monacu imam veliku i redovitu plaću. Kada nisam igrao bio sam uz momčad, davao savjete, ali je uvijek lakše biti na golu - kaže Subašić koji u Francuskoj ni u katastrofalnoj sezoni nije doživio probleme s navijačima.

U Splitu bi porazbijali automobile, u Monacu se mora sam motivirati

- Ranije sam igrao za Hajduk koji ima žestoke navijače, slične onima iz Marseillea. Oni su bili spremni i spavati na stadionu kada su rezultati bili loši. U Monacu je sve mirno. Ja sam na terasi jednog kafića, gledam oko mene, sve je mirno. U Splitu bi nam porazbijali automobile s ovakvim rezultatima.

S takvim je navijačima možda jednostavnije živjeti iz dana u dan, osigurana je privatnost, pritisak nije veliki... Ali, teško je igrati utakmice. Stadion Monaca prima 18 tisuća navijača, ali je često gotovo prazan, posebno ako gostuje neatraktivan protivnik.

- Teško je igrati na tom stadionu. Kad se zagrijavam, na njemu nema nikoga. Morate biti psihički jaki. Razgovaram sam sa sobom kako bih se motivirao - kaže Suba koji bi karijeru volio završiti u Monacu. Šuška se da klub planira dovesti novog golmana, ali naša hobotnica se ne boji nikoga, ali i ima važan savjet za čelnike.

- Ja sam vojnik kluba i ne bojim se konkurencije. Ali mislim da ne treba nam golman, moramo uložiti u igrače - zaključio je.