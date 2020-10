Suba se vraća na terene, i to ne kao golman, nego kao - igrač!

Stalno nam je slao dresove dok je bio u Monacu, a sad je dolazio na naše termine pa smo ga pitali smijemo li ga registrirati i pristao je, otkrio je voditelj momčadi Varoši Zare

<p>Razgalio nas je obranom penala Dancima i Rusima i osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, oprostio se od hrvatske reprezentacije pa potom i od <strong>Monaca</strong>, u kojem je bio osam i pol godina, a onda uzeo pauzu. No nije mogao dugo mirovati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Subina ljubavna priča</strong></p><p><strong>Danijel Subašić</strong> (35) opet je na terenu. Ali ne travnatom, nego - parketu! Nekadašnja "jedinica" Hrvatske zaigrat će futsal za Malonogometni klub Varoš Zara Dental Centar iz rodnog Zadra - u Prvoj županijskoj futsal ligi.</p><p>Ali neće Suba stati na gol, zaželio se igre, pa će u novom klubu biti igrač u polju, otkrili su iz zadarskog kluba.</p><p>Kako je uopće došlo do suradnje?</p><p>- Suba je dugo naš sponzor i šalje nam dresove otkad je stigao u Monaco. Kako je već neko vrijeme bez kluba nakon odlaska iz Monaca, a s nama igra malonogometne termine, pitali smo ga možemo li ga registrirati za ligu i on je pristao - rekao je <strong>Marko Vukić</strong>, voditelj Varoši Zare, prenosi portal <a href="https://sport023.hr/2020/10/21/danijel-subasic-ima-novi-klub-varos-zara-dental-centar/" target="_blank">Sport023</a>.</p><p>Svjetski viceprvak, nekad prvak Francuske i najbolji golman Ligue 1, osvajač Hrvatskog kupa s Hajdukom trebao bi debitirati ove nedjelje u meču protiv Idasse.</p><p>- Svi smo presretni što je takva nogometna legenda i službeno postala dio naše momčadi. Mislim da je to veliki dobitak i za zadarski futsal - dodao je Vukić.</p>