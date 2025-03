Subašić: Mbappéa je u Monacu mama vozila na treninge. Zvao me 'brate', a i dalje je skroman

Susret hrvatske i francuske reprezentacije u Ligi nacija obilježit će mnogi zanimljivi detalji, među ostalima susret Danijela Subašića i najboljeg francuskog nogometaša Kyliana Mbappéa. Prvi otkad se Suba priključio Dalićevu stožeru. Subašić i Mbappé dijelili su svlačionicu Monaca godinu i pol, dok Francuz nije otišao u PSG za 180 milijuna eura.

Subašić: Moj maser skrenuo mi je pažnju na Mbappéa

- Svi govore o stotinama milijuna eura koji ga čekaju u budućnosti, a njega na treninge još voze mama ili klupski vozač. To vam svjedoči o tome koliko je on i dalje čvrsto na zemlji. Vjerujte mi, ovo što ste do sada vidjeli nije sve, može on još puno bolje, svaki dan na treningu uvjerim se koliko je ubojit. Pred tim momkom je zaista velika karijera - govorio nam je prije nekoliko godina Subašić, dok je igrao s Mbappéom u Monacu, a javio nam se i uoči ove utakmice s Francuskom.

- Moj maser (Jerko Mikulić, op. a.), kojeg sam poveo u Monaco, radio je i s mlađim kategorijama u klubu, i on mi je rekao: 'Vidjet ćeš jednog dečka, ako dođe u seniore, kakav je to igrač'. I zaista je tako bilo. Došao je na prvi trening sa 16 godina. Ne možeš znati da će netko biti najbolji na svijetu, ali u startu se vidjelo da je brži i moćniji od vršnjaka, a poslije smo vidjeli da je brži i od svih drugih.

Je li imao neki nadimak? Kako ste ga zvali? Jeste li ga učili nekim hrvatskim riječima? Vaš oproštaj od Hajduka na Instagramu komentirao je s "Brate..."

- Zvali smo ga Kiki, od Kylian... 'Brate' je riječ koju mi s ovih prostora često naučimo strance, kao i neke druge riječi koje nisu za javnost, ha, ha, ha...

'Čujemo se ponekad porukama'

Kazali ste nam jednom zgodom kako "Mbappé juriša kao na motoru, taj na terenu nema respekta, što je jako dobro, no u svlačionici je potpuno drugačiji. Miran je, pristojan, nikad se ne gura u prvi plan, iako bi se po onome što pokazuje na terenu to mogli očekivati". Kako danas gledate na tu izjavu? Čini se da je bila dobra procjena...

- Možda bih mogao samo dodati uskličnik na kraju te rečenice, da je potvrdimo. Mislim da stoji sve što sam tad rekao, da je 'killer' na terenu, ali da je privatno vrlo pristojan momak.

Nakon vašeg oproštaja i odlaska u igračku mirovinu napisao vam je poruku: "Poštovanje za ono što si postigao s klubom i hvala ti na svemu što si mi donio. Ostat ćeš zapisan u povijesti". Jeste li ostali u kontaktu nakon Monaca?

- Čujemo se ponekad porukama, radujem se što ću ga vidjeti u Splitu i nakon toga u Parizu.

'Nabavit ću njegov dres iz Reala'

Jeste li za uspomenu sačuvali njegov dres iz Monaca?

- Imam njegov dres iz Monaca, a imam i iz reprezentacije i iz PSG-a. Nemam iz Reala, ali nabavit ću ga...

Kako ga zaustaviti sutra?

- Jedino ga možete zaustaviti ako se dobro postavite kao momčad. Sve onako kako Hrvatska može i zna.