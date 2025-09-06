Subota za poželjeti: Delija ima debi u UFC-u, Soldić boksa u Poljskoj, a u Zagrebu je FNC šou

Datum 6. rujna 2025. godine bit će važan dan za hrvatske ljubitelje borilačkih sportova. Na tri lokacije, u tri discipline, nastupit će neki od poznatijih hrvatskih boraca. U Parizu, Ante Delija debitira u UFC-u protiv starog znanca. U Poljskoj, Roberto Soldić će imati boksački meč. a u Zagrebu će Arena ugostiti regionalnu borilačku priredbu u organizaciji FNC. Program uključuje mečeve s različitim ulozima, od debitantskih nastupa i novih izazova do borbi za titulu.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ante Delija

Nakon uspjeha u PFL-u, dubrovački teškaš Ante Delija (25-6) debitirat će u UFC-u. Njegov prvi nastup bit će na priredbi u Parizu, a protivnik će mu biti Poljak Marcin Tybura (27-9), trenutno sedmi teškaš svijeta. Ovaj meč je ujedno i revanš koji "Walking Trouble" čeka dugih 10 godina. U borbi protiv Tybure 2015. godine, u meču za M-1 Global titulu, Delija je doživio težak lom noge zbog kojeg je pauzirao gotovo tri godine. Deset godina kasnije, štićenik Mirka "Cro Copa" Filipovića ulazi u oktogon kao PFL prvak iz 2022. godine, s osvojenom nagradom od milijun dolara i nizom pobjeda nad iskusnim borcima.

Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Borba će se održati na preliminarnom dijelu priredbe koju predvode Nassourdine Imavov i Caio Borralho. Prema kretanju kladioničarskih koeficijenata, Delija je postao blagi favorit, iako je Tybura u početku imao taj status. To sugerira da dio javnosti vjeruje u njegovu pobjedu. Pobjeda protiv rangiranog protivnika poput Tybure uvela bi ga u Top 10 teške kategorije. Za 35-godišnjeg Deliju, ovo je prilika za napredak na UFC-ovoj ljestvici. Velik i važn meč za Deliju, koji je najavio da ga ne vuće želja za osvetom, već želja za dokazivanjem na najvećoj sceni. Meč možete pratiti kupnjom PPV-a na UFC Fight Pass.

Roberto Soldić

U isto vrijeme, hrvatski MMA borac Roberto "RoboCop" Soldić nastupit će u boksačkom meču. Uz dopuštenje svoje matične organizacije ONE Championship, Soldić će se boriti pod okriljem poljske FAME MMA organizacije na priredbi FAME 27 u Gliwicama.

Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Protivnik mu je Tomasz "Goral" Adamek, 48-godišnji poljski boksač i bivši svjetski prvak u poluteškoj i kruzer kategoriji. Adamek ima znatno više boksačkog iskustva, dok je Soldić 18 godina mlađi i poznat po svojim razornim udarcima. FAME MMA organizira borbe u kojima sudjeluju profesionalni sportaši, influenceri i slavne osobe. Ovaj meč suprotstavlja Soldićevu snagu i mladost Adamekovom iskustvu i tehnici. Za Soldića je ovo prilika za promociju na poljskom tržištu i testiranje svojih vještina u boksu. Meč se može pratiti preko PPV-a.

FNC 24

U Hrvatskoj će se istovremeno održati FNC 24 priredba u Areni Zagreb. Organizacija je za zagrebačku publiku pripremila program koji uključuje borbe za titulu i nastupe poznatih regionalnih boraca. Glavna borba večeri je revanš za pojas FNC-ovog prvaka teške kategorije. Pulski borac Ivan Vitasović brani titulu protiv Darka "The Hammer" Stošića iz Srbije. Njihov prvi meč održan je prije gotovo deset godina, a pobjedu je odnio Stošić. Obojica su u međuvremenu ostvarili zapažene karijere, a ishod ovog meča odredit će trenutnog prvaka organizacije.

Uz glavni meč, na programu je i finale druge sezone reality showa "Fight of Nations". U sunaslovnoj borbi večeri nastupit će Aleksandar "Joker" Ilić protiv Marija Žgele. Na rasporedu su i borbe za titulu u drugim kategorijama, pa će se tako Pawel Politylo i Ivan Sičaja boriti za pojas perolake kategorije. Program uključuje i nastupe boraca poput Filipa "Nitra" Pejića i Tomislava "The Beasta" Spahovića. FNC spektakl uživo možete pratiti na platformi Voyo.