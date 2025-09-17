Suci priznali da su Hrvatu ukrali finale SP-a: 'Za rođendan sam sjedio u sobi i gledao u zid'

Matija Gregurić u srijedu je napunio 29 godina. I trebao je rođendan dočekati kao finalist Svjetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kladiva, ali, nažalost, nije. Iako je u kvalifikacijama bacio dovoljno daleko (76,38 m) da bude među najboljim kladivašima svijeta, suci su ga izbacili iz finala odlučivši da hitac nije bio ispravan. Dva dana kasnije Svjetska atletska federacija priznala je pogrešku.

- Ostao sam na finalu i koliko god mi je bilo lijepo, toliko mi je bilo i žao jer sam u takvoj formi da sam siguran da sam mogao baciti "debeli" osobni rekord. Ispričali su mi se, potvrdili da nije bila moja krivnja i da sam trebao ući u finale. Mislio sam da ću u utorak u 21 sat bacati u finalu i onda dva sata kasnije proslaviti rođendan uz najveći uspjeh u karijeri. Za rođendan sjedim u sobi, gledam u zid i ne znam što bih radio - rekao je atletičar iz Zaboka, prenose Sportske novosti.

Hrvatski atletski savez podnio je žalbu Žalbenom vijeću, no promjene odluke nije bilo. Kao kompenzaciju, Gregurića su pozvali na tzv. Ultimativno prvenstvo u Budimpešti, gdje će u odabranim disciplinama sudjelovati po osmero najboljih atletičara uz nagradni fond od 10 milijuna eura, no neusporedivo je to sa snom o svjetskom finalu.

Foto: Antonin Thuillier

- Nakon objašnjavanja i prepirke oko toga kako je došlo do ove situacije, ispričali su nam se, priznavši da se dogodila greška, ali su i rekli da ga više ne mogu uvrstiti u finale jer bi to bio presedan i jer je to nemoguće nakon što je već donesena odluka Žalbenog vijeća. Nakon svega su shvatili i potvrdili da je to bila tehnička pogreška, baš kako sam i napisao u žalbi. Vrlo vjerojatno je Matija pokrenuo i izmjenu pravilnika jer su nam najavili da će potpuno maknuti taj prsten ili će točno definirati kako mora biti postavljen. Rekao nam je i tajnik Žalbenog vijeća da je prvi put u 30 godina vidio da se prsten digne dok se neko vrti - rekao je član stručnog stožera reprezentacije Ozren Čučković.

Gregurić je objasnio kako je došlo do sudačke pogreške.

- Ring se sastoji od dva dijela i oni su ga postavili na početku i kraju kruga, točno na mjestu gdje vrtimo. Normalno, trebao je biti sa strane, gdje su crte. Zbog njihove greške, kad sam došao blizu spojnice, rub se odigao i to je proglašeno prijestupom, a ni time što sam ga dignuo nisam tenisicom prestupio. Dakle, moja izvedba i moj hitac nisu bili sporni, nego nemar i propust organizatora. Dok grupa B, koja je startala iza nas, prije početka natjecanja suci su okrenuli ring i tada je bilo i njima i meni sve jasno.